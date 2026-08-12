L'international marocain Zakaria El Ouahdi est entré dans le viseur de Milan, après que le club italien l'a placé parmi les principaux candidats au renforcement du poste d'arrière droit lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Selon le journaliste italien spécialisé dans le marché des transferts Gianluca Di Marzio, Milan étudie le recrutement du défenseur du club belge de Genk pour compenser le départ d'Atekami, désormais proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais.

Le nom de l'arrière marocain, né en 2001, avait auparavant été associé à un transfert vers le club néerlandais du PSV Eindhoven, après que plusieurs rapports ont fait état du souhait de l'entraîneur Peter Bosz de l'enrôler lors de ce mercato.

Genk estime la valeur de son joueur marocain entre 13 et 15 millions d'euros, un montant auquel le club belge tient et ne semble pas prêt à céder El Ouahdi.

Bien que Milan n'ait pour l'instant formulé aucune offre officielle, l'intérêt pour le joueur semble bien réel, et El Ouahdi pourrait devenir la deuxième grande vedette de Genk à rejoindre l'un des cadors européens cet été, après le départ du talent grec Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund dans le cadre d'une opération avoisinant les 35 millions d'euros.