Le mensonge ne vous aidera pas : une star de l'AC Milan ouvre le feu sur les arbitres de la Serie A

Adrien Rabiot, la star de Milan, n'a pas caché sa colère envers l'arbitrage, malgré la victoire de son équipe face à Gênes sur le score de 2-1, lors de la 11e journée de Serie A.

Le quotidien La Gazzetta dello Sport a rapporté que Rabiot a perdu son sang-froid après avoir été victime d'une faute commise par Marcandalli, le joueur de Gênes, lors de la rencontre entre les deux équipes.

En effet, à la 49e minute, Marcandalli a fait tomber le milieu de terrain de Milan un peu avant la ligne médiane. L'arbitre Massa s'est contenté de brandir un carton jaune au défenseur de Gênes, au lieu du carton rouge que réclamait le joueur français, alors qu'il filait vers le but de Gênes.

Rabiot a continué de contester la décision, ce qui a poussé l'arbitre Massa à brandir un carton jaune au joueur français.

Par la suite, le banc de touche de Milan s'est insurgé en signe de protestation contre la décision, amenant l'arbitre à expulser 3 personnes, parmi lesquelles le médecin et des membres du staff technique des Rossoneri.

Les protestations se sont poursuivies sur les réseaux sociaux après la fin du match, l'ancien arbitre Calvarese ayant, via son compte Instagram, apporté son soutien à la décision de Massa.

Calvarese a écrit : « Il faut prendre en compte la direction de l'attaque, la distance par rapport au but, le nombre de défenseurs et le contrôle du ballon. »

C'est là qu'est venue la première réaction de Rabiot, plusieurs utilisateurs l'ayant mentionné dans leurs commentaires sous la vidéo.

Le joueur français a décidé de répondre à l'ancien arbitre par un commentaire dans lequel il a déclaré : « Dans la vie, comme au football, on peut commettre des erreurs, mais il faut au moins savoir les reconnaître. »

Rabiot a insisté : « Mentir continuellement ne vous aidera pas à progresser. Et c'est le football italien qui en paie le prix. Réfléchissez-y. »

Par la suite, Calvarese a répondu au quotidien La Gazzetta dello Sport, revenant de nouveau sur l'incident, et a apporté ses explications en disant : « Précisons d'emblée que nous sommes face à une situation complexe, qui se situe dans la zone grise. Si l'arbitre Massa avait brandi le carton rouge, la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage ne serait pas intervenue pour annuler la décision. »

Il faut dire que, pour qu'une occasion de marquer soit qualifiée d'occasion nette et manifeste, il est nécessaire de vérifier les quatre critères de l'anéantissement d'une occasion de but manifeste, à savoir le contrôle du ballon, la direction générale de l'attaque, le nombre de défenseurs et la distance par rapport au but.

Dans ce cas précis, Rabiot se trouvait à environ 65 mètres du but, et il était dans une position légèrement décalée vers l'un des côtés du terrain. C'est pourquoi Massa a choisi de brandir le carton jaune.