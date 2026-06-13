Le meneur de jeu du NEC, Başar Önal, pourrait réaliser un transfert prometteur vers un championnat de premier plan

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, la Fiorentina s’intéresserait de près à Başar Önal. Le club italien pourrait approcher le NEC cet été pour discuter d’un éventuel transfert.

Âgé de seulement 21 ans, Önal vient de réaliser une saison impressionnante : en 34 matchs officiels, l’international turc originaire de Doetinchem a inscrit neuf buts et délivré neuf passes décisives.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande atteint désormais 7 millions d’euros. À Nimègue, le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028.

Si plusieurs grands clubs turcs le suivent depuis un certain temps, la Fiorentina est désormais officiellement entrée dans la course.

Ouaissa

Par ailleurs, Kodai Sano et Sami Ouaissa suscitent également un vif intérêt : le milieu japonais pourrait rejoindre le PSV ou plusieurs clubs étrangers, tandis que Feyenoord a déjà déposé une offre pour le jeune international néerlandais.

Le directeur technique Devy Rigaux s’est présenté au Goffertstadion avec une offre de 8 millions d’euros, mais attend toujours une réponse.

Selon Boualin, le NEC réclamerait entre 10 et 12 millions d’euros pour Ouaissa, tandis que Sano devrait générer une somme encore plus élevée.