Sur le site officiel du Ballon d'Or, les fans ont pu choisir, parmi les victoires de tous les joueurs ayant remporté plusieurs fois cette prestigieuse récompense, celle qui, à leurs yeux, était la plus marquante, en précisant l'année.

Le résultat du vote, publié mercredi soir, place Ronaldo tout en haut du classement. Plus précisément, les votants ont désigné son Ballon d'Or de 2008 comme le B.O.A.T., le Best of All Time.

En 2008, le joueur alors âgé de 23 ans avait remporté le Ballon d'Or pour la première fois. Il évoluait encore à Manchester United et sortait d'une saison 2007-2008 remarquable : avec les Red Devils, Ronaldo avait remporté le championnat d'Angleterre, mais aussi la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière. Toutes compétitions confondues, il avait inscrit 42 buts et délivré neuf passes décisives, terminant meilleur buteur de la Premier League comme de la Ligue des champions.

Meilleur Ballon d'Or de tous les temps : Ronaldo et Messi occupent les douze premières places

Avec son Ballon d'Or de 2008, le premier de ses cinq trophées, CR7 a également devancé son ancien rival de longue date Lionel Messi lors de ce vote des fans. L'Argentin prend la deuxième place avec son sacre de 2012, tandis que Cristiano Ronaldo occupe aussi le troisième rang avec celui de 2017. Messi et CR7 se partagent d'ailleurs les douze premières places du classement. Le premier autre joueur est Ronaldo Nazário, 13e avec son Ballon d'Or de 2002.

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Ronaldo, qui évolue à Al-Nassr, en Arabie saoudite, depuis début 2023, cherche actuellement à franchir la barre des 1 000 buts en carrière. L'attaquant vedette de 41 ans en compte actuellement 982 : il n'en est donc plus très loin.

Messi, qui avait mené l'Argentine en finale de la Coupe du monde durant l'été, figurait quant à lui encore parmi les premiers du classement du Ballon d'Or cette année. Le joueur de l'Inter Miami, âgé de 39 ans, a terminé cinquième derrière Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Harry Kane, tout juste sacré.