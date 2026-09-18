Le médecin de Maradona crée la surprise à propos des derniers jours de la légende argentine

José Antonio Maya, médecin clinicien et expert ayant témoigné en faveur de Leopoldo Luque, principal accusé dans l'affaire de la mort de Diego Armando Maradona, a révélé qu'il existait des signes d'alerte qui auraient pu être détectés avant le décès de la légende du football, mais qui exigeaient d'abord que Maradona autorise les médecins à l'examiner.

Maya a déclaré lors du procès, selon les propos rapportés par le journal espagnol "Marca" : « Maradona est mort subitement, il n'y avait pas d'alternative. Les éléments qui auraient pu être détectés nécessitaient au moins que le médecin puisse le voir. Ce qui pouvait être démontré, c'est le principe d'autonomie. Ce n'était pas la faute de Maradona, mais sa responsabilité. »

Le principe d'autonomie médicale renvoie au droit du patient de prendre ses décisions librement et sur la base d'informations complètes concernant son état et les traitements qu'il reçoit.

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Il avait été établi que Maradona avait mis fin, le 18 novembre 2020, une semaine avant sa mort, à sa relation avec le médecin de famille Leopoldo Luque, ainsi qu'avec le médecin clinicien désigné par la société "Swiss Medical", Pedro Di Spagna, et le nutritionniste Luciano Spina. Plusieurs témoins l'ont par ailleurs décrit lors du procès comme un « patient difficile ».

Maya a expliqué que Di Spagna s'était rendu au domicile de Maradona après qu'une infirmière l'eut informé de la présence d'un gonflement à l'une de ses jambes, mais que la star argentine avait refusé de le rencontrer. Il a ajouté : « Lorsque Maradona se sentait malade, il autorisait les médecins à intervenir, mais durant cette période il se sentait suffisamment bien pour ne pas donner au médecin l'occasion d'intervenir. »

Concernant son état cardiaque, Maya a nié que Maradona souffrait d'une maladie cardiaque ou qu'il était manifestement exposé au risque d'en développer une, soulignant que l'œdème n'était peut-être pas une cause directe d'inquiétude, mais qu'il constituait « un signe d'alerte appelant un examen ».

Le conseil médical pluridisciplinaire auquel Maya a participé avait conclu que les actes de l'équipe médicale avaient été « insuffisants, lacunaires et imprudents », tandis que Maya a présenté un rapport contraire à cette conclusion.

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