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Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Le match face à Nottingham a tout changé : une star de Manchester City se prépare à partir en janvier

Mercato
Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League
R. Ait Nouri
Manchester United
Angleterre
Algérie

Il n'a disputé aucun match en Premier League

Un rapport de presse a affirmé, ce lundi, qu'une star de Manchester City était proche d'un départ en janvier prochain, ajoutant que le dernier match face à Nottingham Forest avait représenté « la goutte d'eau qui a fait déborder le vase » pour lui.

Manchester City a perdu son troisième match consécutif en Premier League, en s'inclinant sur la pelouse de Nottingham Forest sur le score de 3-1 samedi soir, lors de la dixième journée.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que l'Algérien Rayan Aït-Nouri envisageait sérieusement de quitter Manchester City au cours de la prochaine période.

 Son faible temps de jeu sous la direction d'Enzo Maresca, confirmé par son absence du groupe lors du match contre Nottingham Forest, a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le défenseur algérien, qui pourrait envisager un transfert en janvier ou, au plus tard, en juin, si les choses ne changent pas de manière radicale et rapide.

Aït-Nouri, que beaucoup considèrent comme le meilleur arrière gauche de Manchester City, n'a guère bénéficié d'occasions. Il n'a disputé aucun match en Premier League cette saison.

L'avenir de l'international algérien à l'Etihad Stadium semble incertain, et son départ en janvier prochain paraît probable.

La seule apparition du joueur en tant que titulaire, lors de laquelle il s'est davantage illustré dans l'effectif de City, a eu lieu lors du match de Coupe de la Ligue contre Norwich City, pensionnaire de deuxième division.

 La possibilité d'un prêt à Manchester United avait été étudiée à la fin du dernier mercato, mais City avait exigé l'inclusion d'une option d'achat dans toute transaction éventuelle, ce qui a fait échouer l'opération.

Il ne serait pas surprenant que Manchester United rouvre les négociations à propos de ce dossier en janvier.

 

 

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