Le Maroc met fin aux espoirs du Sénégal dans un nouveau tournoi

L'équipe du Maroc a mis fin au rêve du Sénégal d'atteindre la finale du Championnat d'Afrique de basket-ball en fauteuil roulant.

Les joueurs marocains se sont imposés face au Sénégal sur le score de 55 à 47, décrochant ainsi leur billet pour la finale du championnat.

Le site sénégalais Seneweb a détaillé le déroulement de la rencontre, au cours de laquelle l'équipe marocaine a dominé le jeu.

Dès le premier quart-temps, les joueurs marocains ont bien géré la rencontre et menaient 29-25.

Malgré une tentative de remontée du Sénégal en deuxième mi-temps, le Maroc a conservé son avance grâce à une bonne organisation collective, s'assurant ainsi sa qualification pour la finale.

Le Maroc avait récemment été sacré champion d'Afrique de football, suite à une décision historique de la CAF déclarant le Sénégal vaincu 0-3 en finale.

Bien que le Sénégal ait remporté la finale 1-0 contre le Maroc, le chaos lié au forfait et les incidents survenus pendant la rencontre ont poussé la CAF à retirer le titre aux Lions de la Teranga.

Lire aussi

Rashford contrôle le retour de la star marocaine à Barcelone