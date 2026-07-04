Le Maroc établit un record historique et efface la performance du Sénégal en Coupe du monde

La sélection marocaine a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde 2026 en dominant le Canada 3-0 samedi soir, en huitièmes de finale.

Les « Lions de l’Atlas » ont imposé leur domination dès les premières minutes et ont conclu la rencontre par un triplé, validant ainsi logiquement leur place en quarts de finale, où ils défieront le vainqueur du match France-Paraguay.

Outre la qualification, ce succès entre dans l’histoire comme la plus large victoire d’une sélection arabe en phase finale de Coupe du monde, enrichissant le palmarès déjà éclatant du Maroc dans l’épreuve.

Les Marocains ont ainsi réédité leur exploit face à l’Écosse lors de la phase de groupes de l’édition 1998.

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Avec dix réalisations au compteur, le Maroc devient la deuxième nation africaine, après le Sénégal en 2026, à atteindre ce total lors d’une même édition de la Coupe du monde.

Le groupe de Walid Regragui confirme son statut de formation référence du tournoi grâce à des performances solides et séduisantes, et maintient vivant son ambition d’atteindre le dernier carré pour la deuxième édition consécutive.

Les supporters arabes attendent désormais avec impatience le prochain match des « Lions de l’Atlas », dans l’attente de connaître leur adversaire, qui sera soit la France, soit le Paraguay, avec l’espoir de poursuivre leur parcours et de réaliser un nouvel exploit historique lors de la Coupe du monde 2026.