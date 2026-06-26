Le Maroc engage une nouvelle bataille pour recruter le fils d’une légende néerlandaise

Les recruteurs de la Fédération marocaine de football, déjà connus pour avoir déniché plusieurs talents binationaux, ont cette fois-ci jeté leur dévolu sur une cible de premier plan.

Le jeune Shakil van Persie, attaquant de 19 ans évoluant au Feyenoord Rotterdam, incarne le nouveau chapitre de la lutte acharnée entre les sélections marocaine et néerlandaise. Ce jeune attaquant prometteur, fils de la légende néerlandaise vivante Robin van Persie, est considéré comme l’un des joyaux montants du FC Feyenoord, ce qui en fait l’objet d’une lutte acharnée entre les deux fédérations, désireuses de s’assurer ses services au niveau international.

Bien qu’une blessure ait freiné son élan en fin de saison, Shakil a connu des débuts très prometteurs dans le monde du football professionnel. Fils du deuxième meilleur buteur de l’histoire des « Moulins à vent », il semblait naturellement destiné à suivre la voie orange. Pourtant, la presse marocaine a créé la surprise en affirmant qu’il pourrait finalement opter pour les « Lions de l’Atlas ». selon le journal portugais « Abola », qui s’appuie sur les origines marocaines de sa mère, Bouchra van Persie.

Ces démarches ne surprennent guère, la Fédération royale marocaine de football ayant déjà mené des offensives similaires pour attirer des talents binationaux, à l’image de ses approches auprès de la pépite du FC Barcelone Lamine Yamal, ou de sa victoire dans le dossier de la star du Real Madrid Ibrahim Díaz, né en Espagne.

Ces démarches intensives s’inscrivent dans la stratégie de renforcement de l’attaque des Lions de l’Atlas, dont le poste d’avant-centre constitue actuellement le principal point faible selon le sélectionneur Mohamed Wahbi, au point de l’avoir récemment poussé à aligner le meneur de jeu Ismaël Sibari à ce poste en guise de solution de remplacement.

Les attaquants actuels, Ayub El Kaabi et Youssef En-Nesyri, étant désormais dans une phase avancée de leur carrière, l’avenir de l’attaque des « Lions » pourrait bien se jouer sur le jeune buteur du Feyenoord. D’autant que le jeune Shakil a déjà fait preuve d’un réel sens du but, inscrivant deux réalisations en seulement trois apparitions en Eredivisie, un rythme fulgurant qui l’a aussitôt placé sous les projecteurs.