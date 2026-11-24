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Le Maroc refuse la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de désigner le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2026. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) annonce mardi qu'elle fera appel.

Le 18 janvier, le drame s'est joué à Rabat, où le Sénégal est venu à bout du Maroc au terme d'une finale de Coupe d'Afrique des nations haletante. Pape Gueye a inscrit le seul but du match en prolongation.

Mais plusieurs décisions avaient auparavant suscité la controverse. Un but du Sénégal a été refusé en fin de temps réglementaire, puis un penalty a été accordé au Maroc dans le temps additionnel. Les Sénégalais, furieux de ces décisions, ont alors décidé de quitter le terrain.

Revenus des vestiaires peu après pour terminer la rencontre, ils ont vu Brahim Díaz manquer le penalty accordé au Maroc en tentant une panenka. Le Sénégal a finalement gagné après prolongation. La Confédération africaine de football (CAF) a toutefois estimé par la suite que quitter le terrain était contraire au règlement et a désigné le Maroc champion.

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Le Sénégal a contesté cette décision, et le TAS a dû trancher. Mardi, celui-ci a décidé que le Sénégal pouvait finalement se considérer comme le vainqueur légitime de la Coupe d'Afrique des nations. La fédération marocaine met cependant sérieusement en doute « l'intégrité et la crédibilité de la procédure arbitrale ».

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L'arbitre allemand Ulrich Haas, chargé du dossier au nom du TAS, aurait en effet été en contact avec Abdoulaye Fall, président de la fédération sénégalaise de football, 48 heures avant la décision. Les Marocains jugent cette situation suspecte.

La fédération affirme également que le TAS n'a pas tenu compte des règles de l'IFAB, l'instance internationale chargée des lois du jeu, et de la FIFA. Selon elle, si ces règles avaient été appliquées, le fait que les joueurs sénégalais aient quitté le terrain pendant la finale aurait suffi à attribuer le titre au Maroc.

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« La Fédération royale marocaine de football confirme donc son intention d'utiliser toutes les voies juridiques à sa disposition pour faire appel de la décision du TAS », conclut le communiqué.

Le recours sera examiné par le Tribunal fédéral suisse, qui ne réexaminera toutefois pas l'affaire dans son intégralité. Il ne peut annuler une décision du TAS qu'en cas de grave irrégularité juridique ou procédurale, par exemple si l'indépendance d'un arbitre a été compromise. Le contact présumé entre Haas et le président de la fédération sénégalaise pourrait précisément jouer un rôle à cet égard. Les chances que le Maroc obtienne gain de cause semblent néanmoins faibles.