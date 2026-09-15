Malgré l’ouverture du score de Lennart Karl au milieu de la première période, le FC Bayern a longtemps beaucoup souffert dimanche face au promu SV Elversberg. La sanction est tombée avec l’égalisation à la 61e minute, à laquelle l’entraîneur Vincent Kompany a réagi par un quadruple changement - et celui-ci a fait effet. Soudain, les Munichois ont accéléré, se sont procuré occasion après occasion et ont trouvé le chemin du but de la victoire par Harry Kane.

Étaient entrés le leader Joshua Kimmich, les dynamiteurs Jamal Musiala et Luis Diaz, ainsi qu’Alphonso Davies. Le Canadien de 25 ans a redonné du peps au côté gauche et a failli inscrire le 3-1 peu avant la fin. Après une passe décisive contre le VfB Stuttgart et son joli but face au FK Bodö/Glimt, cela aurait déjà été sa troisième contribution décisive de cette saison encore jeune. Mais même ainsi, Davies s’impose au FC Bayern comme le gagnant discret du début de saison. Et cela a de quoi surprendre.

En raison du recrutement estival de Nathaniel Brown, arrivé de l’Eintracht Francfort pour 50 millions d’euros, Davies se retrouve confronté à une nouvelle situation au FC Bayern : pour la première fois depuis sa grande éclosion en 2020, il n’est plus le latéral gauche numéro un incontesté, en réalité, il abordait même plutôt la concurrence avec le nouveau venu dans la peau d’un outsider et il a parfois même été considéré comme un candidat au départ.

Alphonso Davies a récemment été poursuivi par la malchance des blessures

Cette situation compliquée était la conséquence logique des dernières années. Davies a longtemps stagné, mais a tout de même obtenu au début de 2025 une lucrative prolongation de contrat. Salaire de base évoqué : 15 millions d’euros, qui peut encore nettement augmenter grâce aux bonus. Prime à la signature : 22 millions d’euros. Peu après, il s’est rompu les ligaments croisés et a été absent pendant neuf mois. Ensuite, il a trébuché face à des problèmes de santé récurrents. Les performances sportives et les revenus n’étaient plus en adéquation.

En raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire, Davies a manqué le sprint final de la saison dernière et n’a joué que 16 minutes avec le Canada lors du Mondial à domicile tant attendu. De nouveau diminué, il est revenu à Munich, s’est d’abord entraîné individuellement et n’a passé que 66 minutes au total sur le terrain durant l’ensemble des matches amicaux. De son côté, la recrue Brown s’est mise en évidence par de bonnes performances et y a aussi démontré sa polyvalence.

En raison de l’urgence en attaque, Brown a débuté au poste de numéro 10 lors de la victoire 2-1 contre le Borussia Dortmund en Supercoupe et a inscrit le but d’ouverture déterminant. Au poste de latéral gauche, Josip Stanisic a évolué avant d’être remplacé par Davies au cours de la seconde période.

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Davies a cumulé le plus de minutes de tous les latéraux gauches

Comme à tous les postes, l’entraîneur Vincent Kompany a depuis largement fait tourner également à gauche en défense, et c’est Davies qui a laissé l’impression globale la plus convaincante parmi tous les candidats. En réalité, sur les six matches officiels, il a même cumulé davantage de minutes de jeu que Brown et Stanisic.

Sa place de titulaire lors de l’entrée en lice en Ligue des champions contre Bodö/Glimt peut d’ailleurs être considérée comme particulièrement révélatrice, Kompany ayant aligné ce qu’il considérait globalement comme son meilleur onze. Brown est quant à lui resté 90 minutes sur le banc. En raison du calendrier chargé, tous les joueurs auront du temps de jeu. À l’heure actuelle, il est encore impossible de dire qui débutera à gauche de la défense lors des affiches les plus prestigieuses. Une chose est sûre toutefois : cette nouvelle concurrence ne semble pas freiner Davies, mais plutôt le stimuler.

Comme Brown au poste de numéro 10, Davies pourrait d’ailleurs lui aussi être utilisé plus haut sur le terrain au fil de la saison. Depuis le prêt d’Arijon Ibrahimovic au FC Augsbourg, il manque un remplaçant clair à Luis Diaz sur l’aile gauche. Un poste que Davies a déjà occupé à plusieurs reprises avec l’équipe nationale du Canada.