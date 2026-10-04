Le latéral du Portugal à propos de Ronaldo : il n'est pas différent des autres joueurs !

Nuno Mendes, le latéral de la sélection portugaise, a clarifié sa position au sujet du retour de Cristiano Ronaldo au sein de l'équipe nationale, affirmant que les portes du groupe restent ouvertes au capitaine du Portugal et à tous les joueurs absents, et ce après la victoire contre la Norvège sur le score de deux buts à un lors de la quatrième journée de la Ligue des nations.

À lire aussi : de retour pour relancer la polémique, Younes Mahmoud explose en déclarations incendiaires après le choc de l'Irak !

La sélection portugaise a poursuivi sa série de résultats positifs dans la compétition, en signant sa deuxième victoire face à la Norvège, consolidant ainsi sa position dans le groupe, au moment où persistent les interrogations autour de l'absence de Ronaldo après la récente crise qui l'a opposé au sélectionneur Jorge Jesus et son départ du rassemblement de la sélection.

Nuno Mendes a déclaré dans des propos télévisés après la rencontre : « Il est naturel que nous accueillions n'importe quel joueur. Nous sommes heureux des résultats que nous avons obtenus, et si Cristiano revient, nous l'accueillerons à bras ouverts et nous serons très heureux de l'avoir avec nous. »

Le latéral du Paris Saint-Germain a ajouté : « Que ce soit Cristiano ou tout autre joueur actuellement absent, tous sont toujours les bienvenus pour rejoindre à nouveau l'équipe », un message clair confirmant que les joueurs de la sélection ne considèrent pas l'absence de Ronaldo comme une crise au sein du groupe.

Mendes a insisté sur l'état d'unité que vit la sélection portugaise durant cette période, déclarant : « Nous sommes un groupe uni, et nous serons heureux du retour de n'importe quel joueur au sein de la sélection », mettant ainsi fin aux spéculations sur l'existence d'une division dans le vestiaire du Portugal en raison de l'absence du capitaine de l'équipe.

Les déclarations de Mendes interviennent alors que la sélection portugaise continue d'afficher un niveau et des résultats solides en Ligue des nations, tandis que l'avenir de Ronaldo avec la sélection reste au centre de l'attention générale, en particulier après la récente crise avec Jesus, dans l'attente de ce que révélera la prochaine étape et de la date du retour du capitaine du Portugal au sein du groupe.