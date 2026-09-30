Le joueur prêté par le PSV surprend et ne veut absolument pas retourner à Eindhoven après cette saison

Isaac Babadi n’a plus besoin de revenir au PSV, comme l’a déclaré le milieu de terrain dans un entretien accordé à RTV Rijnmond. Il espère pouvoir rester au Sparta après cette saison.

Babadi est l’un des plus grands talents issus du centre de formation du PSV. Le milieu de terrain a connu sa grande percée en 2024, lorsque Peter Bosz lui a permis de goûter à l’équipe première.

Finalement, il a reculé dans la hiérarchie et a même été prêté au Royal Antwerp la saison dernière. En Belgique, il n’a toutefois pas réussi à s’y imposer. Il n’y a ni marqué ni délivré la moindre passe décisive en 21 apparitions.

Cet été, le PSV a décidé de le placer au Sparta, où Babadi a inscrit son premier but douze secondes après ses débuts. Selon ses propres mots, il est totalement à sa place à Het Kasteel, et n’a pas forcément besoin de revenir à Eindhoven.

Le Sparta dispose en effet d’une option d’achat sur Babadi pour un montant inconnu. Le joueur de 21 ans espère qu’elle sera levée. « Je sais à combien elle s’élève, mais je ne vais pas le dire. Ça ne me semble pas intelligent. »

« Je veux simplement réaliser une bonne saison ici, et ensuite on verra bien. J’espère que le Sparta lèvera mon option », conclut-il.







