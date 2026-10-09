Le joueur prêté par l’Ajax brille à l’étranger avec deux buts

Don-Angelo Konadu s’est illustré vendredi soir avec Lommel SK. L’attaquant de 20 ans, prêté par l’Ajax au club belge, a inscrit un doublé lors de la victoire 1-3 sur la pelouse du SK Beveren. Il a ainsi mis fin à une impressionnante série à domicile de Beveren, qui était resté invaincu sur son terrain pendant pas moins de 530 jours.

Konadu s’est montré pour la première fois après 24 minutes. Sur un corner, l’attaquant a remporté son duel aérien avec Moïse Kaboré et a catapulté le ballon de la tête hors de portée du gardien Nacho Schenk.

Beveren est toutefois revenu à hauteur juste avant la pause. L’ancien attaquant du RKC Waalwijk Chris Lokesa a lui-même lancé une attaque à la 41e minute, avant que Christian Brüls, d’une belle talonnade, ne lui permette d’inscrire l’égalisation.

Trois minutes après la reprise, Konadu a frappé de nouveau. Juho Talvitie a débordé sur le flanc droit, éliminé plusieurs adversaires et remis le ballon en retrait pour le joueur prêté par l’Ajax. L’attaquant est resté lucide et a inscrit son deuxième but de la soirée.

Lommel a aggravé le score à la 56e minute par l’intermédiaire de Lucas Schoofs. Le milieu de terrain a repris puissamment de la tête un corner d’Olivier Rommens, fixant ainsi le score final à 1-3. Peu après, Schoofs a également trouvé le poteau, tandis que Beveren ne s’est quasiment plus montré dangereux.

Pour Konadu, ce doublé constitue un coup de boost bienvenu. L’attaquant de 20 ans avait marqué lors de ses débuts contre Westerlo, avant de rester ensuite muet pendant quatre matches consécutifs. Face à Beveren, il a mis un terme convaincant à cette série sans but.

L’Ajax suivra avec intérêt les performances de Konadu en Belgique. Le club amstellodamois avait prêté l’attaquant à Lommel l’été dernier afin qu’il acquière davantage d’expérience au niveau senior. Avec son doublé en Jupiler Pro League, Konadu compte désormais trois buts en six matches.