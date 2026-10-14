L'expulsion du Français Michael Olise lors du match de son équipe, le Bayern Munich, face aux Norvégiens du Viking Stavanger continue de susciter de vives réactions en Norvège.

Viking a réussi à arracher le match nul (3-3) devant son public face au Bayern Munich, alors qu'il menait de deux buts à zéro en début de rencontre, disputée hier mardi lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Olise a perdu son calme habituel durant la rencontre, après avoir d'abord reçu un carton jaune pour avoir tiré le maillot de Henrik Heggheim, avant de provoquer son expulsion quelques instants plus tard.

Alors que l'arbitre brandissait le carton jaune devant le joueur français et que plusieurs joueurs s'étaient regroupés autour de l'incident, Olise a lancé le ballon en direction de la tête de Zlatko Tripic, un geste vu directement par l'arbitre, qui lui a alors adressé un second carton jaune, puis le carton rouge.

L'expulsion d'Olise est survenue à un moment délicat, puisque le Bayern Munich menait 3-2, mais le club allemand n'a pas su préserver son avantage et a encaissé le but égalisateur à la 90e minute, perdant ainsi deux points précieux dans son parcours dans la compétition.

De son côté, Kristoffer Askildsen, joueur de Viking, a commenté le comportement de la star du Bayern Munich. Le site "Foot Mercato" a rapporté ses propos tenus à la chaîne "TV2" : "Quand il a lancé le ballon, je me suis dit : quel idiot !".







