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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Le joueur de Valence explose : tout ce dont nous avons besoin, c'est que l'arbitre soit juste !

FC Valence vs Real Madrid
FC Valence
Real Madrid
LaLiga
P. Maffeo
Espagne
Argentine

La confrontation a été marquée par la violence

Pablo Maffeo, l'arrière droit de Valence, s'en est pris aux décisions arbitrales lors de la rencontre face au Real Madrid, exprimant son mécontentement quant à des fautes sifflées qu'il a jugées injustifiées, et ce à l'issue de la première période conclue sur un avantage de deux buts à zéro en faveur du club madrilène, au stade de Mestalla, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Maffeo a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne "DAZN" lors de l'entretien réalisé entre les deux mi-temps, qu'il ne souhaitait pas s'exprimer, estimant que le moment était mal choisi alors que les joueurs étaient absorbés par le match, avant d'accepter de répondre aux questions qui lui étaient posées.

Le joueur de Valence a ajouté : « Tout ce dont nous avons besoin, c'est que l'arbitre soit plus équitable. Je ne pense pas que le premier but soit le résultat d'une faute, et cela nous affecte. »

Dans le même temps, Maffeo a reconnu la nécessité d'améliorer le rendement de son équipe et de mieux se porter vers la zone adverse, mais il a insisté sur le fait que Valence livrait un match compétitif malgré son retard de deux buts.

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La colère de Maffeo est survenue après que l'arbitre a accordé une faute en faveur de Kylian Mbappé à la suite d'une intervention de l'arrière espagnol, action dont est partie l'attaque qui a abouti au but de Fede Valverde, avant qu'Arda Güler n'ajoute le second but, le Real Madrid terminant ainsi la première période avec un avantage de deux buts.

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