Le joueur de la sélection algérienne expulsé après une altercation avec le staff technique

Le staff technique de la sélection algérienne a décidé d'écarter Rayan Aït-Nouri du stage d'entraînement actuel, à la suite d'un incident marqué par des tensions entre le latéral gauche et le staff technique lors de la rencontre face à la Zambie, disputée hier vendredi et soldée par une victoire de la sélection algérienne (3-1).

Aït-Nouri, joueur de Manchester City, avait refusé de se conformer aux consignes du staff technique après un vif échange verbal, alors qu'il se préparait à entrer en jeu comme remplaçant avant que la décision de son entrée ne change après que l'Algérie eut inscrit son deuxième but.

Nouri, âgé de 25 ans, avait débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, dans un contexte de temps de jeu limité avec Manchester City depuis le début de la saison, puisqu'il n'a disputé que deux matches avec son club.

Après le deuxième but de l'Algérie, le joueur est retourné sur le banc des remplaçants avant qu'on ne lui demande de reprendre l'échauffement, mais il n'a pas répondu aux consignes, ce qui a conduit à une escalade de la situation avec le staff technique.

Aït-Nouri n'a pas participé au match, avant que le sélectionneur national Ibrahim Hamdani ne décide de l'écarter du stage et de le renvoyer à son club, Manchester City.

La Fédération algérienne de football a déclaré dans un communiqué : « Le sélectionneur national, M. Ibrahim Hamdani, a décidé ce samedi de libérer Rayan Aït-Nouri du stage d'entraînement actuel de la sélection nationale. Ainsi, l'international algérien rejoindra son club, Manchester City. »