Le joueur de 50 millions d'euros quitte officiellement Liverpool

Ibrahima Konaté quitte officiellement Liverpool. Le défenseur français a fait ses adieux au club samedi dans un message émouvant, après qu’il est apparu clairement que son contrat, qui arrive à échéance à Anfield, ne serait pas prolongé.

Après cinq ans sur les bords de la Mersey, le défenseur central de 27 ans, souvent associé au capitaine Virgil van Dijk au sein de la charnière centrale, met donc un terme à son aventure britannique.

Ces derniers mois, les spéculations allaient bon train quant à son avenir. Bien qu’il ait affirmé fin avril être proche d’un accord, les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente.

Liverpool a officialisé samedi le départ du joueur français, qui a participé à la Coupe du monde et peut donc s’engager librement avec un autre club. D’après Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à environ 50 millions d’euros.

Dans un long message d’adieu, le défenseur revient sur son passage chez les Reds. « Il y a cinq ans, je suis arrivé en tant que jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd’hui, je pars avec des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de ma vie », écrit Konaté.

Il évoque aussi des épreuves personnelles, citant le décès de son père cette année et la perte de Diogo Jota : « Dans les moments les plus difficiles, mon engagement envers ce club n’a jamais faibli. J’ai tout donné pour ce maillot. »

Il exprime sa gratitude envers ses coéquipiers, ses entraîneurs, le staff et les supporters, saluant l’ambiance unique d’Anfield : « Jouer devant vous n’a jamais été un privilège que j’ai pris à la légère. »

« Ce n’est pas un au revoir facile, mais le moment est venu de relever un nouveau défi et d’ouvrir un nouveau chapitre. Je porterai toujours Liverpool dans mon cœur. YNWA », a conclu le défenseur, qui a désormais disputé son dernier match pour le club.