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Ángel Pérez, figure du Deportivo Alavés, a salué le travail collectif de son équipe au soir de la victoire 2-1 face au Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 14e journée de Liga.

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Le journal Sport a relayé les déclarations de Pérez au micro de Movistar Plus+, dans lesquelles il a reconnu avoir vécu l'une de ces soirées qui resteront gravées dans sa mémoire toute sa vie.

« C'est une soirée que je raconterai à mes enfants, si Dieu le veut. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens », a déclaré le joueur.

Il a ajouté : « Mon corps tremble. Cette victoire n'a pas de prix. Nous avons écrit l'histoire face à ce club prestigieux, et nous le méritions. »

Le latéral droit du Deportivo Alavés a trompé Thibaut Courtois en seconde période : servi par Mariano Díaz, il a dribblé le gardien belge avant de pousser le ballon au fond des filets.

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Ángel Pérez a assuré que les mauvais résultats récents de l'équipe dirigée par Quique Sánchez Flores ne reflétaient pas l'ampleur des efforts fournis par les joueurs.

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« Les résultats que nous avons obtenus ces derniers temps ne reflétaient pas le travail fourni par l'équipe, et nous l'avons prouvé aujourd'hui », a-t-il insisté.

Interrogé sur sa performance individuelle, Ángel Pérez a préféré mettre en avant la contribution de tous ses coéquipiers, qui ont mis fin à la série de dix victoires consécutives du Real Madrid.

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« Toute l'équipe a été remarquable. Si nous n'avions pas tous été à notre meilleur niveau aujourd'hui, que ce soit les onze joueurs qui ont débuté le match ou tous ceux qui étaient sur le banc, nous n'aurions pas pu décrocher cette victoire », a-t-il expliqué.

Il est également revenu sur la manière dont les joueurs d'Alavés ont géré l'épisode du penalty d'abord accordé en faveur de Jude Bellingham, avant que l'arbitre César Soto Grado ne l'annule après avoir consulté l'assistance vidéo à l'arbitrage. La séquence s'est conclue par l'expulsion du milieu de terrain anglais, sanctionné d'un second avertissement.

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« Au final, nous avons un écran qui nous permet de revoir l'action rapidement, et nous avons demandé qu'elle soit revue parce que c'est ce que nous devons faire », a précisé Ángel Pérez.