Le guide GOAL pour la finale de la Ligue des champions 2026 : annulation gratuite, réservations, billets et conseils

Avec plus de 65 000 passionnés de football qui s'apprêtent à envahir la Puskás Aréna le 30 mai, mieux vaut réserver malin en optant pour des réservations remboursables et des options d'« annulation gratuite » – et les offres ne manquent pas si vous comptez vous rendre à Budapest.

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Date Calendrier (CET) Lieu Voyage Billets Samedi 30 mai 2026 Finale : à confirmer vs à confirmer (18 h) Puskás Aréna (Budapest, Hongrie) Vols et hôtels Billets



Conseil de pro : n'attendez pas les résultats du tirage au sort pour réserver votre séjour. D'ici là, les prix auront atteint leur pic. Réservez dès maintenant une chambre remboursable : si vous n'obtenez pas de place au stade, vous pourrez annuler sans frais.

Pourquoi opter pour des réservations remboursables pour la finale de la Ligue des champions ?

Même si nous ne connaîtrons les finalistes confirmés de la Ligue des champions qu'après les demi-finales, prévues la première semaine de mai, il est facile de réserver votre séjour avant la flambée des prix.

Les prix des hôtels et des vols triplent souvent une fois les demi-finales terminées, donc réserver tôt vous offre également plus de choix et d'options.

La recherche à l'aide des filtres « Annulation gratuite » est un gage de fiabilité pour les supporters internationaux, et gardez un œil sur les réductions pour les nouveaux utilisateurs destinées à ceux qui utilisent ces services de réservation pour la première fois.

Quel que soit votre budget, l'erreur n° 1 que commettent les supporters est de réserver des offres non remboursables pour économiser 20 €. Bien que ce soit un bon moyen de faire des économies, si votre équipe ne se qualifie pas pour la finale, vous perdrez beaucoup.

Hôtels économiques ou hôtels de luxe : quel hébergement réserver ?

Article Économique (l'ambiance de la Fan Zone) Hôtels de luxe (l'expérience VIP) Fourchette de prix 150 € - 350 € par nuit 800 € - 2 000 € et plus par nuit Meilleur quartier 7e arrondissement (quartier juif) V arrondissement (Belváros) Accès au stade 10 à 15 minutes en métro M2 Navette privée / Taxi de luxe Hébergement Voir les offres économiques remboursables Vérifier la disponibilité des offres de luxe

Hôtels économiques (25-150 €+)

À Budapest, les hôtels économiques sont disponibles à partir de 25 €, ce qui permet aux supporters de limiter leurs dépenses. Ces alternatives moins onéreuses offrent aux supporters de football la possibilité de réduire leurs coûts s'ils ne restent à Budapest qu'une journée ou deux.

Elles peuvent également séduire les groupes qui restent plus longtemps et préfèrent consacrer leur budget à d'autres activités ou attractions dans la capitale hongroise.

Pour ceux qui voyagent en grands groupes, utilisez le filtre « appartement » pour trouver des logements comprenant plusieurs chambres avec des lits de camp afin de réduire encore davantage le coût par personne.

Hôtels de luxe (à partir de 300 €)

Si vous préférez un cadre plus spacieux et une cuisine raffinée, le 5e arrondissement, près du Danube, est l'endroit idéal – et sera également le siège des Fan Zones officielles de l'UEFA.

Ces chambres se remplissent rapidement avec les sponsors et les invités d'entreprise, donc réserver dès maintenant une suite de luxe remboursable est le seul moyen de garantir votre place au cœur de la ville.

Bien que les hôtels de luxe coûtent plus cher par nuit (à partir d’environ 300 € à Budapest sur Trip.com), ce qui peut augmenter considérablement les frais de voyage, ils constituent une option attrayante pour de nombreux visiteurs qui souhaitent profiter au maximum de cette finale grandiose.

Comment se rendre à Budapest : vols, trains et astuces

L'aéroport international Ferenc Liszt de Budapest (BUD) se trouve à seulement 30 minutes du stade, mais les prix des vols seront très élevés pour le week-end de la finale. Réservez bien à l'avance pour obtenir vos billets d'avion au prix le plus bas.

Vous pouvez également opter pour les liaisons en train à grande vitesse qui relient toutes ces capitales. Envisagez d'atterrir à Vienne (VIE) ou à Bratislava (BTS). Grâce aux liaisons en train à grande vitesse, vous pouvez rejoindre Budapest en 2 à 2,5 heures, ce qui vous permet souvent d'économiser plusieurs centaines d'euros sur le prix du billet d'avion.

Finale de la Ligue des champions 2026 : liste de contrôle complète avant le vol

Avant de vous rendre à l'aéroport, assurez-vous d'avoir coché toutes ces cases. Budapest est une ville accueillante pour les supporters, mais 2026 apportera de nouvelles réglementations dont vous devez prendre connaissance.

Vérifiez la validité de votre passeport : votre passeport doit avoir une durée de validité d'au moins 3 mois après la date prévue de votre départ de Hongrie. Entrée biométrique (EES) : veuillez noter que le nouveau système d'entrée et de sortie (EES) de l'UE est désormais opérationnel. Si vous n'êtes pas ressortissant de l'UE (y compris les supporters britanniques, américains et australiens), attendez-vous à ce que vos empreintes digitales et votre photo soient prises à la frontière. Prévoyez 45 à 60 minutes supplémentaires pour les files d'attente aux contrôles d'immigration. Téléchargez l'application BudapestGO : c'est le seul moyen d'acheter des titres de transport numériques et de suivre le métro M2 en temps réel. Faites-le avant d'atterrir pour gagner du temps à l'aéroport. Règle relative aux sacs de format A4 : la Puskas Arena applique une politique de sécurité stricte. Aucun sac de taille supérieure au format A4 (papier standard) ne sera autorisé à l'intérieur. Si vous avez un sac à dos plus grand, vérifiez si votre hôtel propose un service de « consigne à bagages » ou utilisez les casiers de la gare Keleti. Monnaie (forint vs euro) : bien que de nombreux établissements dans le centre touristique acceptent l'euro, les taux de change sont souvent défavorables. Payez en HUF (forint hongrois) à l'aide d'une carte adaptée aux voyages (Revolut/Monzo) pour bénéficier du meilleur taux. Le stade est sans espèces : vous ne pouvez pas utiliser d'argent liquide à l'intérieur de la Puskas Arena. Assurez-vous que votre téléphone ou votre carte est prêt pour les paiements sans contact.

Où séjourner à Budapest : des quartiers pour tous les fans de football

La Zone Fête (7e arrondissement - Erzsébetváros) : Idéal pour ceux qui aiment la vie nocturne animée et qui souhaitent se rendre rapidement au stade. Elle est bien desservie par le métro et le tramway.

Idéal pour ceux qui aiment la vie nocturne animée et qui souhaitent se rendre rapidement au stade. Elle est bien desservie par le métro et le tramway. Le quartier des jours de match (8e arrondissement - Józsefváros) : un quartier en plein essor et cosmopolite, situé à quelques pas de la Puskás Aréna. C'est l'endroit idéal pour ceux qui souhaitent éviter les embouteillages avant ou après les matchs.

un quartier en plein essor et cosmopolite, situé à quelques pas de la Puskás Aréna. C'est l'endroit idéal pour ceux qui souhaitent éviter les embouteillages avant ou après les matchs. Le choix de luxe (5e arrondissement) : un quartier près du Danube qui compte un grand nombre d'hôtels haut de gamme. C'est également là que se tiendra le Fan Festival officiel de l'UEFA, pour profiter de la meilleure ambiance à proximité du tournoi. Ce quartier est considéré comme le cœur de Budapest, ainsi que le centre politique, financier, commercial et touristique de la Hongrie.

un quartier près du Danube qui compte un grand nombre d'hôtels haut de gamme. C'est également là que se tiendra le Fan Festival officiel de l'UEFA, pour profiter de la meilleure ambiance à proximité du tournoi. Ce quartier est considéré comme le cœur de Budapest, ainsi que le centre politique, financier, commercial et touristique de la Hongrie. Le choix judicieux (côté Buda - 1er arrondissement) : un autre quartier pour les supporters à la recherche d'un séjour plus luxueux, bien que ce quartier soit dans l'ensemble plus calme et plus pittoresque que le 5e arrondissement. Il est assez facilement accessible via la ligne de métro M2.

À quoi s'attendre le jour du match : se rendre à la Puskás Aréna

La Puskás Aréna, située juste à l'est du centre-ville de Budapest, se trouve à environ 1 km (10 minutes à pied) de la gare centrale de Keleti.

Il est généralement conseillé à ceux qui se rendent au stade, en particulier les jours de match, d'utiliser les transports en commun, notamment :