L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, affronte un test important avant le sommet attendu face à l'Atlético Madrid, en raison de l'absence confirmée de Rodri pour cette rencontre, ce qui place le technicien allemand devant le dilemme de choisir le joueur le plus adapté pour accompagner Pedri au milieu de terrain, parmi trois noms ayant chacun ses propres calculs et atouts.

Le FC Barcelone se déplace chez l'Atlético Madrid au stade Riyadh Air Metropolitano, dans le cadre des matchs de la douzième journée du championnat d'Espagne, lors d'une rencontre qui exige un grand équilibre entre la maîtrise du ballon et la capacité à rivaliser avec la puissance physique des hôtes.

Selon le journal espagnol «AS», Marc Bernal se distingue comme le premier candidat pour pallier l'absence de Rodri, compte tenu de sa participation comme titulaire en début de saison, avant que ce dernier ne retrouve sa condition physique. Flick s'était d'ailleurs déjà appuyé sur lui face au Paris Saint-Germain il y a deux semaines, lorsqu'il avait préféré ménager le capitaine de la sélection en vue du Clasico.

Bernal garde un souvenir marquant face à l'Atlético Madrid, après avoir livré l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot du FC Barcelone la saison dernière, lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi au Camp Nou, où il avait inscrit deux buts sur coups de pied arrêtés, menant l'équipe vers une tentative de remontée historique qui n'a pas abouti.

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Malgré cela, Flick ne lui a pas accordé la priorité lors du Clasico, préférant s'appuyer sur le Néerlandais Frenkie de Jong, qui commence à retrouver progressivement son niveau et sa forme.

De Jong constitue un concurrent sérieux pour la place aux côtés de Pedri, après avoir été titulaire face à l'Alavés et s'être contenté de quelques minutes face à Aston Villa. Après avoir disputé son 300e match sous le maillot du FC Barcelone, il a affirmé se sentir en bonne condition physique, en insistant sur le fait qu'il est un milieu de terrain, malgré son utilisation au poste d'axe défensif lors de la rencontre face à l'Alavés.

Selon le rapport, la star néerlandaise a la priorité dans les calculs de Flick pour occuper le poste de milieu axial aux côtés de Pedri dans un dispositif en 4-2-3-1, grâce à son expérience et à sa capacité à contrôler le rythme du jeu.

Quant au troisième candidat, il s'agit de Gavi, dont les chances semblent moindres compte tenu du recul de son temps de jeu lors des derniers matchs, mais qui possède des caractéristiques différentes susceptibles de pousser Flick à penser à lui, notamment sa capacité à récupérer le ballon, à presser et à batailler dans les duels physiques.

Gavi avait déjà livré une prestation remarquable sur la pelouse du Wanda Metropolitano face à l'Atlético Madrid, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions la saison dernière, lorsqu'il avait formé un duo efficace avec Pedri.

Les deux joueurs disposent d'une complicité évidente, après avoir formé le duo titulaire du milieu de terrain qui a contribué à décrocher le titre du Clasico face au Real Madrid. La présence de Gavi confère par ailleurs à l'équipe davantage de hargne dans le pressing, ainsi que sa capacité à limiter la dangerosité des milieux de terrain de l'Atlético, à leur tête Barrios.

Au final, Flick se retrouve face à trois options différentes : le dynamisme de Bernal, l'expérience de De Jong et la hargne de Gavi. Sa décision sera déterminante pour définir la physionomie du milieu de terrain du FC Barcelone lors de l'un des tests les plus difficiles de la saison, d'autant que les rencontres face à l'Atlético Madrid ne se décident pas uniquement à la possession, mais nécessitent aussi de la puissance, du combat et de la discipline tactique.