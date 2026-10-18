Le FC Séville a réagi à l'action controversée du Turc Arda Güler, la star du Real Madrid, lors du match entre les deux équipes, dimanche soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

La rencontre a été marquée par une vaste polémique arbitrale en raison d'une action litigieuse d'Arda Güler, après qu'il a porté un coup de coude au joueur sévillan Peque Fernández, à la 24e minute, suscitant des interrogations sur le fait de savoir si le joueur de la Maison Blanche méritait un carton rouge, avant que le Turc n'inscrive le but de l'ouverture du score pour les Merengue seulement 5 minutes plus tard.

Les détails de l'incident remontent au moment où Peque Fernández a tiré le maillot de Güler lors d'une des contre-attaques du Real Madrid, le joueur turc répliquant par un coup de coude qui a envoyé son adversaire au sol, ce qui a conduit à un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour vérifier la possibilité de brandir un carton rouge.

Après une vérification qui a duré près de 3 minutes, l'arbitre n'a pas brandi de carton rouge à l'encontre de Güler, et le jeu a repris sans même qu'il reçoive un avertissement sous la forme d'un carton jaune, une décision qui a soulevé des interrogations et provoqué la colère du FC Séville.

L'arbitre s'est contenté d'adresser un carton jaune à Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, et à Félix Correia, joueur du FC Séville, en raison de leur altercation pendant l'arrêt de jeu.

Le FC Séville a réagi via son compte officiel sur X, ironisant sur cette décision en écrivant : « Le coup de coude manifeste de Güler sur Peque a entraîné un carton jaune pour Huijsen et Félix. »















