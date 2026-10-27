Le FC Barcelone a vécu, dimanche, le match le plus difficile et le plus déplaisant de son début de saison, après que le Real Madrid s'est imposé grâce à sa supériorité technique, face au recul du niveau de l'équipe catalane. José Mourinho a réussi à mettre en place un plan tactique parfaitement huilé au Camp Nou, qui a paralysé les clés de jeu du groupe de Hansi Flick et a ouvert la voie au Real Madrid pour décrocher la victoire et réduire l'écart à 3 points avec le leader, tandis que le Barça restait plongé dans la révision de ses comptes après avoir trébuché pour la deuxième fois consécutive au cours d'une semaine éprouvante.

L'équipe catalane a perdu sa fluidité habituelle, sa vitesse coutumière s'est évanouie, et les décisions de ses joueurs sont devenues entièrement soumises à la pression de l'anxiété face à un adversaire qui a parfaitement su exploiter ses points faibles.

Selon le quotidien espagnol « Sport », le Barça a mal appliqué son pressing haut dès le début de la rencontre, le Real Madrid ayant trouvé une issue évidente pour contourner ce dispositif défensif inefficace.

Lamine Yamal s'est chargé de mener le pressing, avançant seul vers Lunin sans qu'aucun coéquipier ne le soutienne, tandis que Dean Huijsen ressortait le ballon de derrière en toute aisance, profitant des espaces disponibles devant lui, ce qui a permis au Real Madrid de faire progressivement circuler le ballon d'un côté à l'autre jusqu'au troisième joueur, qui lui donnait l'avantage dans la construction de l'attaque.

Le premier but du match a été un exemple éclatant de la réussite du plan madrilène. Après le pressing infructueux de Lamine Yamal, et alors que les joueurs du Barça ne parvenaient pas à atteindre le porteur du ballon, celui-ci est parvenu à Bernardo Silva, qui a profité du temps et de l'espace à sa disposition pour adresser une longue passe à Cucurella, positionné dans une zone très avancée.

En une seule touche, le latéral a transmis le ballon à Diomandé, qui a surgi dans la profondeur, avant que l'Ivoirien n'envoie un centre au ras du sol, qui a percuté le ballon que Gerard Martín n'a pas réussi à dégager proprement, puis a heurté Mbappé, avant de finir au fond des filets avec une part de chance.

Le marquage individuel et le duel Cucurella-Lamine Yamal

Les signes de la supériorité madrilène ne se sont pas limités à la fluidité dans la possession. La première mi-temps a aussi été marquée par une agressivité défensive exceptionnelle du Real Madrid, grâce au recours au marquage individuel, homme contre homme.

Huijsen et Konaté sont apparus en train de poursuivre les joueurs qu'ils étaient chargés de marquer jusque dans la surface de réparation adverse, à de nombreux moments de la rencontre.

Mourinho avait compris que son équipe n'avait pas encore atteint le niveau optimal de cohésion défensive collective lors du repli dans les zones arrières. Il a donc imaginé une solution consistant à assigner un joueur au marquage direct de chaque adversaire.

En appliquant le marquage individuel, la concentration de chaque joueur se porte sur un adversaire déterminé, ce qui réduit l'hésitation et limite l'impact des mouvements collectifs visant à changer l'orientation du jeu, à effectuer un repli défensif ou à permuter les positions.

Ce pari s'est révélé idéal, après que le Barça s'est montré incapable d'exploiter les espaces apparus dans la profondeur, en raison de l'absence d'un joueur capable de se déplacer sans ballon derrière les défenseurs, par des courses venant casser les lignes adverses.

Sur le côté gauche, un autre duel individuel a attiré les regards : celui opposant Lamine Yamal à Marc Cucurella.

Les deux champions du monde se sont livrés à une confrontation directe au cours de laquelle le joueur d'Alella a affiché une nette supériorité sur la star de Rocafonda.

Lamine Yamal a tenté de percer la défense de son adversaire par divers moyens, mais il n'a jamais réussi à déborder le latéral madrilène. À chaque fois qu'il recevait le ballon, Cucurella s'empressait de venir à son contact et de le presser, l'obligeant à jouer dos au but et à ramener le ballon vers des zones plus reculées.

La puissance physique et les changements décisifs

Le Real Madrid a remporté un plus grand nombre de duels, imposé un rythme physique plus élevé et affiché davantage de puissance dans les impacts, autant de facteurs qui ont indirectement fait pencher la balance en sa faveur. En effet, lorsqu'on défend bien et avec cohésion collective, on se déplace avec plus d'efficacité et moins de dépense d'énergie, on récupère davantage de ballons en moins de temps, on passe plus de temps en possession du ballon et on aborde la phase offensive avec davantage de vivacité, ce qui aide à produire une meilleure performance. C'est une équation logique, mais qui ne se vérifie pas toujours en football.

Au fil des minutes, et alors que le Barça semblait commencer à imposer sa domination sur les dernières minutes, en même temps que l'influence de Bernardo Silva déclinait sous l'effet de la fatigue, Mourinho a su prendre la bonne décision depuis le banc. La période comprise entre la 70e et la 90e minute est souvent le théâtre d'un fort impact de la fatigue et se révèle décisive dans l'issue des matches.

À ce stade, certains joueurs conservent leur disponibilité physique, voire élèvent leur niveau, pour faire la différence par rapport aux autres. L'entrée d'Eduardo Camavinga a ainsi été le tournant de la rencontre.

Tchouaméni, qui était menacé de suspension et limité par les conditions du match, a trouvé un soutien idéal auprès de son compatriote Camavinga. Ce dernier est entré sur le terrain pour fournir un effort maximal et aider ses coéquipiers dans la couverture défensive. Il a également été à l'origine d'une action décisive en se déplaçant dans l'espace, au moment où les forces physiques commençaient à manquer aux joueurs.

Camavinga a réussi à prendre le dessus dans un sprint face à Cubarsí, avant de tendre le pied au bon moment pour toucher le ballon de façon spectaculaire et placer Mbappé devant une occasion idéale de marquer.

L'action était également partie d'une perte de balle de Gabriel Jesus dans une séquence lourde de conséquences, lui qui venait d'entrer en jeu en cours de match.

Ainsi, les changements ont joué un rôle décisif dans l'orientation de la confrontation, le Real Madrid imposant sa domination au Barça et réussissant à le contenir et à le frustrer, laissant l'équipe catalane face à de nombreux points qu'elle doit corriger.

Hansi Flick est désormais appelé à comprendre les facteurs qui continuent de gripper son équipe lors des grands rendez-vous, lorsque l'adversaire lui impose un test au plus haut degré de difficulté.

En face, José Mourinho est ressorti de son retour au Camp Nou sans défaite, cette victoire lui ayant donné un élan puissant pour renforcer la confiance en son projet. Ce succès lui a également offert l'occasion de se targuer d'avoir dominé son grand rival, ce que ses prédécesseurs n'avaient réussi qu'en de rares occasions.



