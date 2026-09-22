Le tenant du titre est tombé par K.-O. La victoire de Brighton 3-0 face à Arsenal n'a pas été une simple surprise, mais une leçon tactique cinglante dont les chiffres ont révélé une arme secrète que Brighton a puisée dans les terrains de rugby pour terroriser la défense des Gunners et briser sa série de victoires consécutives en début de saison.

Les données de la rencontre, disputée samedi au stade de l'Amex et publiées par le quotidien britannique « The Sun », ont révélé que le héros de cette victoire écrasante n'était pas un attaquant, mais bien le gardien néerlandais Bart Verbruggen, âgé de 24 ans.

Le gardien, dont le nom a été associé à un transfert au Bayern Munich l'été dernier, a refusé de construire le jeu depuis l'arrière et a constamment eu recours à des longues passes directes, exploitant un point faible fatal dans la défense d'Arsenal.

Verbruggen était au cœur du plan mis en place par l'entraîneur Fabian Hürzeler, qui a tourné la page de son différend et de sa passe d'armes verbale avec Mikel Arteta la saison dernière, et qui a demandé à ses joueurs de récupérer le ballon le plus rapidement possible et au plus près du but d'Arsenal.

Les statistiques indiquent que le gardien néerlandais a réussi 22 passes, la plupart vers le dernier tiers offensif, tout en terrorisant les deux défenseurs centraux d'Arsenal, Gabriel et Ezri Konsa, en les contraignant à des duels aériens perdants tout au long de la rencontre.

Le premier but dévoile le plan

Le premier but de Brighton, signé d'une frappe de mule à longue distance de Pascal Groß, est survenu après une action qui résume toute la tactique : un contrôle de Verbruggen sur le ballon, puis une transmission longue et directe vers le côté droit, le flanc que Brighton a constamment ciblé tout au long du match pour créer la supériorité numérique.

Bien qu'Arsenal soit considéré comme l'une des équipes les plus puissantes physiquement de la Premier League dans la lutte pour le premier et le deuxième ballon, Brighton a réussi à récupérer rapidement le ballon grâce à la supériorité numérique sur le couloir droit et en exploitant la moindre tête mal maîtrisée de la défense d'Arsenal.

C'est pourquoi Hürzeler a demandé à son arrière droit Ferdi Kadıoğlu de monter en permanence et de harceler les joueurs d'Arsenal sans relâche.

Arteta reconnaît : nous avons reçu une leçon cinglante

Mikel Arteta a reconnu que son équipe avait été victime du style de jeu de Brighton sur la côte sud, déclarant dans des propos empreints de déception après la rencontre : « Je ressens une grande déception, c'est une leçon cinglante pour nous, et ils ont mérité la victoire. »

Il a ajouté : « Nous devons les féliciter pour cette victoire. Il y a certains fondamentaux essentiels dans le football — en particulier en Premier League — dont nous étions totalement éloignés. »

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Il a poursuivi : « Le problème résidait dans le grand nombre d'erreurs techniques que nous avons commises, et dans notre manquement à respecter le moindre des principes de jeu que nous devons suivre. Mais cela ne diminuera pas les accomplissements des joueurs au cours des six ou sept dernières semaines depuis la Coupe du monde. »