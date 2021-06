Le Gallois Gunter fustige l'organisation de l'Euro

Le défenseur a exprimé sa frustration après l'élimination de son équipe en huitièmes de finale et n'a pas épargné l'organisation du tournoi.

Le défenseur gallois Chris Gunter a critiqué les organisateurs de l'Euro 2020 après l'élimination de son pays du tournoi, affirmant que la mise en place de la compétition était une "blague".

L'équipe de Robert Page a été éliminée en huitième de finale samedi après avoir été battue 4-0 par le Danemark à Amsterdam, après avoir déjà joué deux de ses trois matches de groupe à 3 000 km de là, à Bakou, et le troisième à Rome.

Non seulement le Pays de Galles a accumulé les kilomètres aériens, mais les restrictions imposées par le Covid ont empêché ses supporters de se rendre en grand nombre à l'un de ses matchs, ce qui a fortement contrarié Gunter.

Réagissant à l'élimination des Dragons, Gunter a écrit sur Instagram : "Le voyage de ce mois est donc arrivé à son terme. Nous ne méritions pas ce score mais qui a dit que la vie était juste ?

"Ça fait mal comme un fou, mais le fait de souffrir avec certains de mes meilleurs potes et des meilleurs mecs avec qui j'ai partagé un vestiaire pendant des années rend les choses un peu plus faciles. Et de le partager avec une nation qui ressent la même chose, c'est encore plus facile.

"Chaque nation a des fans où qu'elle aille. Vous et nous aurions mérité mieux de ce tournoi fictif, mais qui a dit que la vie était juste ? Pleurez, mais souriez ensuite en constatant que nous avons mangé à la table d'honneur une fois de plus. Et souriez encore plus en pensant que nous reviendrons, et que nous serons ceux dont le stade sera plein à chanter l'hymne que nous méritons tous."

Malgré sa frustration évidente face à leur sortie, Gunter pense que l'avenir est radieux pour le football gallois. "Ce pays est entre de bonnes mains avec l'équipe que nous avons, croyez-moi. J'irais dans les tranchées avec chaque membre de cette équipe et de ce staff", a-t-il ajouté.

"Soyez triste, mais soyez fier. Nous ne sommes que trois millions, mais nous sommes les plus chanceux, et ne le savez-vous pas ? Tenez bon, gardez la tête haute. On va s'en sortir, faites-moi confiance. Je vous remercie sincèrement pour tout le soutien et l'amour. A bientôt. Gunts."

Pour la première fois de son histoire, le championnat d'Europe se déroule sur tout le continent plutôt que dans un seul pays. Ce format signifie que certains pays devront probablement voyager plus que d'autres, surtout avec des sites hôtes s'étendant de Glasgow à Bakou. Le Pays de Galles peut donc s'estimer malheureux d'avoir été placé dans un groupe qui implique autant de déplacements.

Ensuite, il y a l'impact de la pandémie de Covid - que personne n'aurait pu prévoir lorsque le format du tournoi a été conçu - qui, là encore, a peut-être gêné le Pays de Galles plus que d'autres pays.

En raison des restrictions imposées aux déplacements pour éviter la propagation du virus, il a été conseillé aux supporters gallois de ne pas se rendre à Bakou ou à Rome, tandis que le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il n'autoriserait pas les personnes venant du pays de Galles à assister au match contre le Danemark.

Les supporters danois étaient donc beaucoup plus nombreux que les supporters gallois dans la Johan Cruyff Arena, où ils ont porté leur équipe vers une victoire convaincante.