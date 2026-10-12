Le Real Madrid s'apprête à boucler ses derniers préparatifs avant de prendre la route de l'Italie, pour y affronter la Roma après-demain mercredi, en Ligue des champions.

Selon le journal Marca, la Maison Blanche prépare ce duel face à la Roma en suivant une routine qui porte la marque de l'entraîneur José Mourinho.

Au lieu de disputer la séance d'avant-match sur la pelouse du Stade olympique, comme le font habituellement les équipes visiteuses en Ligue des champions, les Merengue s'entraîneront à Valdebebas, avant de prendre l'avion à 15h00 pour arriver en Italie à 17h15.

S'entraîner sur la pelouse qui accueillera la rencontre s'apparente à un rituel bien établi dans le football européen, mais Mourinho a été le premier à briser cette règle au Real Madrid.

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Lors de son premier passage à la tête du staff technique madrilène, entre 2010 et 2013, Mourinho avait choisi de préparer les matches à l'extérieur dans la cité sportive du club. La presse avait alors associé cette décision à sa volonté de garder le secret autour de son plan de jeu et de protéger les détails tactiques des regards indiscrets.

Mourinho n'est toutefois pas toujours resté fidèle à cette approche. La saison dernière, alors qu'il était à la tête de Benfica, il s'est bel et bien entraîné sur la pelouse de l'adversaire lors de ses déplacements au Real Madrid et à Chelsea.

Ce fut d'ailleurs l'occasion pour le technicien portugais de retrouver la pelouse du Santiago-Bernabéu après sa rénovation, pour la première fois depuis treize ans, même s'il est arrivé suspendu, ce qui l'a empêché de diriger son équipe lors du match du lendemain.

Pour le reste des déplacements européens de Benfica, l'équipe a préparé ses matches dans sa cité sportive de Seixal, fidèle à la philosophie que Mourinho remet aujourd'hui en vigueur au Real Madrid.

Cette méthode a été délaissée par les entraîneurs qui ont succédé à Mourinho. Zinédine Zidane comme Carlo Ancelotti privilégiaient l'entraînement sur la pelouse de l'adversaire la veille du match, par respect de la routine traditionnelle.

Le changement est venu la saison dernière sous la houlette de Xabi Alonso, qui a renoué avec la méthode Mourinho avant un déplacement à Anfield, avant de l'appliquer sur le reste des matches à l'extérieur.

À cette occasion, il avait donné pour instruction de s'entraîner à Valdebebas à 11h00, puis de voyager vers Liverpool dans l'après-midi, la délégation se rendant directement à l'hôtel, seuls l'entraîneur et un joueur se déplaçant à Anfield pour participer à la conférence de presse.

Mais l'expérience n'a pas pris racine. Álvaro Arbeloa, qui a succédé à Xabi Alonso à la tête de l'équipe, a de nouveau abandonné cette philosophie et ramené le Real Madrid à la routine traditionnelle, à savoir l'entraînement sur la pelouse de l'adversaire, comme on l'a vu lors de sa première sortie européenne hors du Santiago-Bernabéu, lorsque l'équipe s'est entraînée au stade de la Luz.

Aujourd'hui, avec le retour de Mourinho à la tête de la Maison Blanche, « le bunker » revient à ses origines, et tout indique que cela ne se limitera pas à cette seule occasion. Les prévisions laissent penser que cette routine deviendra la règle pour le reste de la saison, à chaque déplacement européen du Real Madrid.