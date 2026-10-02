Alors que le Maroc continue de chercher les nouveaux talents capables de porter à l'avenir le maillot des Lions de l'Atlas, le nom d'un jeune joueur ayant choisi d'entamer son parcours international par une porte différente a fait surface, dans une décision qui remet au premier plan la lutte des sélections pour les talents à double nationalité.

Le prometteur attaquant marocain Qaïs El Mottaqi, fils de Mehdi Benatia, ancien capitaine de la sélection marocaine, a décidé de représenter l'équipe de France des catégories de jeunes, après avoir rejoint officiellement ce vendredi la liste de l'équipe de France des moins de 15 ans, pour sa première apparition internationale au niveau des sélections.

Né en 2012, Qaïs El Mottaqi évolue au sein des équipes de jeunes du club français de l'Olympique de Marseille, et participera avec l'équipe de France des moins de 15 ans aux rencontres du Festival de la Coupe du monde de cette catégorie, après avoir choisi, au début de son parcours international, de suivre une voie différente de celle de son père, qui a porté le maillot de la sélection marocaine au cours d'une carrière internationale remarquable.

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Selon des rapports français, le choix de Qaïs s'inscrit dans le cadre de l'intérêt que portent les fédérations nationales aux jeunes talents disposant de plusieurs options en matière de nationalité sportive, d'autant que le joueur, à ce stade de son âge, demeure capable de changer la sélection qu'il représente à l'avenir conformément aux règlements, avant d'atteindre le stade d'une participation avec l'équipe première.

La Fédération française de football a annoncé une liste de 18 joueurs nés en 2012 pour participer à la première édition de la Coupe du monde et du Festival des moins de 15 ans, qu'accueille la capitale azerbaïdjanaise Bakou du 22 au 30 octobre en cours, avec la participation d'un ensemble des talents les plus en vue de cette catégorie d'âge.

Même si la participation de Qaïs El Mottaqi avec l'équipe de France des moins de 15 ans ne signifie pas la fermeture définitive de la porte à la possibilité de représenter le Maroc à l'avenir, son apparition sous le maillot des Bleus constitue un début marquant pour son parcours international, d'autant qu'il est le fils de l'un des défenseurs les plus en vue de la sélection marocaine ces dernières années, le nom de la famille étant ainsi de nouveau présent sur la scène internationale, mais cette fois par la porte de la France.