Le Feyenoord risque de perdre son attaquant au profit du TSG Hoffenheim et cherche déjà un remplaçant

Le TSG Hoffenheim a officiellement manifesté son intérêt auprès du Feyenoord pour le défenseur Leo Sauer, d’après les informations de Feyenoord Transfermarkt et FR12. Le club allemand a déjà déposé plusieurs offres dans les bureaux de De Kuip, et tout indique que le Slovaque devrait quitter Rotterdam.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028, le Slovaque se montre ouvert à un départ vers la Bundesliga. Le montant de l’indemnité de transfert n’a pas encore été dévoilé.

Recruté en 2023 au MSK Zilina pour un peu moins d’un quart de million d’euros, l’attaquant polyvalent a d’abord peaufiné son apprentissage à Rotterdam avant de s’aguerrir au NAC Breda lors de l’exercice 2024/25.

Ses performances au Rat Verlegh Stadion avaient suscité de grands espoirs pour l’exercice 2025/26, mais il n’a pas totalement convaincu, cumulant au total 1 823 minutes de jeu.

La plupart de ces minutes ont été accumulées en Eredivisie : 20 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. Son total chez les Rotterdammers s’élève ainsi à 44 matchs, 6 buts et 6 passes décisives.

Pendant son séjour aux Pays-Bas, Sauer a également endossé le maillot de l’équipe nationale slovaque à onze reprises depuis 2024, sans toutefois encore marquer ni délivrer de passe décisive.

Le Feyenoord s’attend à son départ et cherche déjà un remplaçant. Hoffenheim, qui réalise un mercato ambitieux, a déjà recruté Nathan De Cat (Anderlecht) et Mats Rots (FC Twente).