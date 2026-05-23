Le Feyenoord présente Robert Eenhoorn, la personnalité idéale pour le poste de directeur général

Robert Eenhoorn est nommé directeur général du Feyenoord, a annoncé le club rotterdamois dans un communiqué officiel.

Ce dirigeant de 58 ans, qui a dirigé l’AZ entre 2014 et 2024, prendra officiellement ses fonctions au stade De Kuip le 1^(er) juillet.

Après l’annonce du départ de Dennis te Kloese, le nom de l’enfant du pays est rapidement revenu comme évidence. Le moment est enfin venu.

Sur le site officiel du club, il réagit avec émotion : « Cela n’étonnera personne : en tant que pur Rotterdamois, je suis très fier de rejoindre le Feyenoord. »

« Lorsque le club m’a approché il y a quelques semaines pour éventuellement succéder à Te Kloese, nous avons longuement discuté de mon rôle, de ma vision et de celle du club. Ces échanges ont été fructueux et j’ai alors ressenti que Feyenoord était désormais le bon choix pour moi », explique Eenhoorn.

Il se réjouit de relever ce nouveau défi. « Je ressens le besoin, après plusieurs saisons réussies, de franchir une nouvelle étape, ou plutôt d’opérer une évolution. L’essentiel est de tracer ensemble la bonne voie et de s’y tenir. Le défi consistera à préserver l’identité historique de Feyenoord tout en réunissant les conditions exigées par une organisation sportive moderne de haut niveau. »

Toon van Bodegom, président du conseil de surveillance, confirme : « La présence de Robert tout en haut de notre liste ne surprendra personne. Son expérience et son parcours ont bien sûr compté, mais ce qui a primé, c’est l’adéquation entre sa vision et celle du club, ainsi que sa capacité à dynamiser les domaines à améliorer et à propulser le club vers l’avant. C’était le cas. »