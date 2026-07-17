Le Feyenoord et le FC Porto ont trouvé un accord pour le transfert d'In-beom Hwang, annonce le journal portugais O Jogo. Le montant de la transaction s'élève à cinq millions d'euros.

Sous contrat à Rotterdam-Sud jusqu'en 2028, le Sud-Coréen s'engagera avec le club portugais jusqu'en 2029, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire.

Dimanche, l’attaquant rejoindra Porto pour passer la visite médicale, dernière étape avant la signature officielle. Dans l’intervalle, les deux clubs finalisent les derniers détails administratifs.

Arrivé à Rotterdam l’été dernier en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade contre sept millions d’euros, le milieu de terrain compte 76 sélections avec la Corée du Sud.

Sous les couleurs de Feyenoord, il a disputé 54 matchs, inscrit quatre buts et délivré huit passes décisives.

Il y a quelques semaines, il avait d’ailleurs brillé lors de la Coupe du monde, inscrivant un but et délivrant une passe décisive contre la République tchèque.