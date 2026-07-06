« Le Feyenoord envisage Sabil Hansen comme successeur potentiel de son pilier »

Selon le journal danois Tipsbladet, Feyenoord suit de près le dossier de Sabil Hansen (20 ans). Le prometteur arrière latéral du Randers FC est envisagé comme éventuel successeur de Givairo Read.

Les dirigeants rotterdamois anticipent un départ de l’international, courtisé cette année par des cadors européens comme le Bayern Munich et Manchester City.

Si le latéral partait, Hansen pourrait lui succéder au De Kuip. Ce jeune international danois est considéré dans son pays comme un grand talent.

Sous contrat avec Randers jusqu’en 2027, le joueur intéresse déjà plusieurs clubs, ce qui pourrait contraindre le directeur sportif Søren Pedersen à le céder pour réaliser une plus-value.

À ce jour, il a disputé cinquante matchs officiels sous les couleurs de Randers, pour un but et deux passes décisives.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande du jeune arrière droit s’élève à seulement 600 000 euros, tandis que Read est estimé à 25 millions d’euros.

Pour l’instant, Feyenoord et Randers ne sont pas en discussions. Avec Read, Bart Nieuwkoop, Mats Deijl et Jordan Lotomba, Giovanni van Bronckhorst dispose déjà d’un effectif suffisant à ce poste.