Le Feyenoord dit définitivement au revoir à un joueur comptant 24 sélections

Jeyland Mitchell quitte définitivement le Feyenoord. Le club de Rotterdam a annoncé mardi que le défenseur droitier avait été transféré de façon permanente au Sturm Graz, ce dernier ayant levé son option d’achat. Mitchell avait déjà été prêté au club autrichien la saison dernière.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2029, le défenseur central costaricien, 21 ans et 24 sélections au compteur, n’avait guère de perspectives de temps de jeu au stade De Kuip. Il quitte Rotterdam après seulement 199 minutes disputées en neuf matchs, dont plusieurs en Ligue des champions.

Brièvement rentré à Rotterdam-Sud en janvier, il avait disputé quelques minutes lors de la rencontre de phase de groupes de l’Europa League entre le Sturm Graz et Feyenoord, remportée 3-0 par les Néerlandais.

Repéré en 2024 au sein du club costaricain Alajuelense, il aura passé deux saisons chez les Rotterdammers avant de s’engager définitivement avec le club autrichien, vice-champion derrière le LASK Linz la saison passée.

Lors de la saison 2025/26, il s’est imposé comme un pilier de la défense du club autrichien, disputant 26 matchs et inscrivant un but ainsi qu’une passe décisive. Ses interventions défensives, notamment ses tacles, ont particulièrement impressionné les observateurs, comme le souligne le site officiel du club.

Le montant du transfert n’a pas été dévoilé par les deux clubs.