Le feu vert approche : Flick s'apprête à récupérer son atout maître avant le choc face à Villarreal

Dans une nouvelle que les supporters du Barça attendaient depuis longtemps, la star espagnole Dani Olmo se rapproche d'un retour sur les terrains, après une absence qui a fortement pesé sur les plans de l'entraîneur Hansi Flick lors des matchs les plus importants de la saison.

Le meneur de jeu barcelonais (28 ans) est absent depuis la confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le 20 octobre dernier, lorsqu'une blessure à l'adducteur gauche l'a contraint à quitter la pelouse, avant d'entamer un long parcours de soins et de rééducation.

L'absence d'Olmo a constitué un coup dur pour le Barça, car Flick a dû se passer de ses services lors de matchs décisifs face au Real Madrid, à Aston Villa et à l'Atlético de Madrid, des rencontres au cours desquelles la présence d'un joueur du calibre d'Olmo aurait pu faire la différence dans le dernier tiers du terrain.

Mais, selon ce qu'a révélé le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », les derniers jours ont apporté de bonnes nouvelles dans les coulisses du club catalan, le joueur international espagnol se sentant nettement mieux et affichant une confiance totale quant à sa disponibilité pour un retour.

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Olmo récupère de façon excellente, et ses progrès dans le programme de rééducation ont dépassé les attentes, au point que le staff technique estime qu'il aurait pu être disponible s'il y avait eu un match en milieu de semaine.

Le staff médical et technique se fixe désormais un objectif clair : préparer Olmo afin qu'il obtienne le feu vert médical pour disputer le prochain match de championnat face à Villarreal, prévu le dimanche 22 novembre.

Le joueur profitera de l'actuelle trêve internationale pour atteindre la meilleure condition physique possible, en effectuant des entraînements spécifiques et intensifs, en vue de son retour attendu, qui pourrait redonner au Barça une grande partie de sa puissance offensive avant une phase décisive de la saison.