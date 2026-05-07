« Le FC Utrecht perd définitivement son joueur vedette : il a déjà disputé son dernier match. »

D’après Voetbal International, Ángel Alarcón aurait probablement disputé son dernier match sous les couleurs du FC Utrecht. L’attaquant espagnol, prêté par le FC Porto, s’est blessé à l’entraînement et ne devrait plus porter le maillot du club néerlandais d’ici la fin de la saison.

Titularisé le week-end dernier contre le NAC Breda, l’attaquant de 21 ans est resté sur le terrain 66 minutes avant d’être remplacé pour cause de blessure survenue plus tard à l’entraînement.

Il manquera a priori le déplacement chez l’Ajax dimanche prochain, puis la dernière journée face à Fortuna Sittard, trop proche pour envisager un retour.

Utrecht devrait participer aux barrages pour une place en coupe d’Europe, mais l’attaquant ne sera vraisemblablement pas opérationnel pour ces échéances. Il a déjà manqué la séance de mercredi et devrait rester à l’écart plusieurs semaines.

Malgré un léger passage à vide ces dernières semaines, l’attaquant a clairement laissé son empreinte sur les performances du club depuis son arrivée lors du mercato hivernal : trois buts et trois passes décisives en treize matchs.

Arrivé en janvier après un accord entre l’entraîneur Ron Jans et son homologue de Porto, Francesco Farioli, Alarcón s’était rapidement imposé comme titulaire au stade Galgenwaard, profitant d’un temps de jeu conséquent.

Sur le flanc droit, Jesper Karlsson apparaît comme la solution la plus évidente, même si Adrian Blake peut aussi occuper ce poste.

Le retour d’Alarcón à Utrecht reste incertain, bien que le club possède une option d’achat inscrite dans le contrat de prêt conclu avec le FC Porto. Selon VI, un départ du milieu de terrain semble toutefois probable.