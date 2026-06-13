Selon Voetbal International, Boy Kemper s’engagera avec Queens Park Rangers. Le défenseur central, libre de tout contrat cet été, ne ralliera donc pas le FC Utrecht.

Le capitaine du NAC, libre de tout contrat cet été, disposait de plusieurs options. QPR manifestait son intérêt depuis plusieurs semaines, sans concrétiser.

Le FC Utrecht a tenté d’en profiter et a entamé des négociations avec le latéral gauche, mais les discussions n’ont pas abouti.

Lorsque QPR a eu vent de ces pourparlers, le club londonien a accéléré le processus et soumis une proposition concrète. Selon VI, Kemper a finalisé l’accord depuis sa destination de vacances.

Le défenseur de 26 ans s’apprête à signer un contrat de trois saisons en Angleterre, privilégiant QPR à Preston North End, au FC Thun (Suisse) et au FC Grenade.

Au cours de sa carrière, Kemper a déjà porté les couleurs de l’Ajax, de l’ADO Den Haag et, plus récemment, du NAC. Il va désormais ajouter QPR à ce palmarès.

QPR, treizième du Championship (D2 anglaise) la saison passée, peut désormais se tourner vers l’exercice à venir dans cette même compétition.