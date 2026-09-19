Le Bayern avait eu de quoi fêter dans le vestiaire. Avec un tel 7-0, les occasions ne manquent finalement pas. « Le coach nous a fait prononcer quelques discours dans le vestiaire », a raconté Harry Kane, lorsqu’il a quitté le vestiaire quelques minutes après minuit, vendredi, en tant que dernier professionnel du champion record d’Allemagne après l’écrasante victoire contre l’Union Berlin, un cœur en pain d’épices avec un 100 glacé sur le devant à la main en l’honneur de son prochain record fabuleux. « Michael a inscrit son premier triplé pour nous, Isi (Saibari, ndlr) a marqué son premier but pour le FC Bayern, moi mon 100e but, Serge Gnabry est de retour après sa blessure », a énuméré Kane, de bonne humeur, avant de raconter en riant, à la demande d’un journaliste, que le discours d’Olise avait été le plus court.

Jusque-là, rien de surprenant.

On ne sait pas comment Luis Diaz s’est senti pendant que les autres stars offensives parlaient de leurs succès devant tout le groupe. Diaz a quitté l’Allianz Arena sans autre commentaire. Le contraste ne pouvait en tout cas pas être plus grand. D’un côté, une multitude de raisons de jubiler et de faire la fête, et de l’autre Luis Diaz, l’attaquant qui semble actuellement attirer la malchance. La silhouette triste au milieu de tous ces hommes comblés par la réussite.

Quand Luis Diaz a-t-il marqué son dernier but pour le Bayern Munich ?

Au moins, il ne donnait pas l’impression d’être abattu après une nouvelle soirée à oublier pour les Munichois, la cinquième d’affilée. Depuis son but pour le 5-1 lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart, le joueur de 29 ans n’a plus rien produit de concret lors des matches suivants. Et pire encore : contre Schalke, Osnabrück en Coupe et Bodö/Glimt en Ligue des champions, il a même gâché des occasions parfois très franches. La semaine dernière, après son entrée en jeu à Elversberg, il s’est attiré la colère de son coéquipier Josip Stanisic, lorsque, parfaitement servi par Michael Olise dans la surface, il n’a pas simplement frappé au but, mais a semblé avoir en tête plusieurs gestes spectaculaires, avant de ne réussir qu’une petite tentative du talon.

Et maintenant ? Sa scène la plus marquante a été celle où il a conclu de la meilleure manière jusque-là la plus belle attaque munichoise, mais son but lui a été refusé pour hors-jeu.

Avec un nouveau match sans but ni passe décisive, Diaz a rompu la promesse qu’il avait faite auparavant dans une interview à Sky/RTL. « Je crois que ce but arrivera au prochain match. Il faut aussi rester calme, mentalement, pour que cela ne pèse pas sur vous. Il faut travailler, s’améliorer. Je sais que ce n’est qu’une question de finition. Il ne manque que la conclusion, et ensuite tout ira bien. »

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À quel point les coéquipiers de Luis Diaz au FCB exploitent-ils bien leurs occasions ?

Diaz n’aura désormais une nouvelle occasion que le 10 octobre pour que cela aille mieux. D’ici au match sur la pelouse du FC Augsbourg, place aux matches internationaux. Et pour Luis Diaz, à un congé spécial. Le sélectionneur de la Colombie, Nestor Lorenzo, a renoncé, en concertation avec son attaquant, à le convoquer. Diaz est censé se reposer après une saison passée extrêmement éprouvante, avec 51 apparitions pour le Bayern, durant lesquelles il a signé des statistiques exceptionnelles de 26 buts et 23 passes décisives, ainsi que 16 autres matches avec la sélection colombienne (7 buts, 3 passes décisives).

Déjà pendant la Coupe du monde, où Diaz avait atteint les huitièmes de finale avec la Colombie, il avait pesté contre son manque d’efficacité, et dans les premières semaines après son retour à Munich, ce problème s’était accentué - jusqu’à ce que, contre l’Union, il n’obtienne même plus beaucoup d’occasions.

Pourtant, rien qu’en Bundesliga, il a déjà manqué six grosses occasions selon les données de Sofascore, et il a en outre atteint une valeur d’expected goals de 3,1 lors des quatre premières journées de Bundesliga. À titre de comparaison. Harry Kane a jusqu’ici inscrit trois buts à partir d’un xG de 2,17, le tout simplement exceptionnel Michael Olise en est à quatre buts à partir d’un xG de 2,65. Toutes compétitions confondues, Olise compte déjà huit buts et trois passes décisives. Ismael Saibari, qui est entré à la 63e minute contre l’Union à la place de Diaz, affiche lui aussi un but et trois passes décisives lors de ses quatre premiers matches de Bundesliga, en seulement 178 minutes de jeu.

Luis Diaz a-t-il peut-être même vu venir sa baisse de forme ?

« Certains seraient contents s’ils avaient un creux comme le sien », a temporisé vendredi le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, avant d’expliquer : « En Amérique du Sud, les matches internationaux ne sont pas forcément indispensables en ce moment et cela fait simplement du bien au joueur. Il a tout simplement eu énormément de matches. Donc, c’est bien. » Diaz va d’abord « prendre un peu de vacances, puis reprendre. Il aura son programme. Il ne faut pas s’inquiéter qu’il ne revienne pas en forme », a ajouté Eberl.

Curieusement, Luis Diaz semble avoir au moins envisagé la possibilité d’une baisse de régime au début de cette saison. Dans un entretien à Sky/RTL, il a même révélé qu’il aurait tout à fait souhaité avoir une doublure à son poste. « Bien sûr, je veux toujours jouer. Mais si quelqu’un est là pour aider à mon poste : bienvenue. Cela aide beaucoup quand les choses ne vont pas bien. Alors le coéquipier est là pour t’aider - et ainsi on alterne. C’est très important. Cela m’aurait plu. Mais bon, cela ne s’est pas produit. Nous sommes bons comme ça aussi. »

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Luis Diaz a déjà bénéficié une fois d’un congé spécial au FCB

En réalité, le Bayern avait initialement prévu - et communiqué - de débuter la saison avec une telle doublure pour Diaz. Mais peu avant la fin du mercato, Arijon Ibrahimovic a été prêté au FC Augsbourg, ce qui a d’ailleurs quelque peu surpris le joueur de 20 ans. « D’où Isi a-t-il marqué son but aujourd’hui ? », a répondu Eberl vendredi à la question de savoir si le Bayern réfléchirait éventuellement de nouveau cet hiver à une doublure pour Diaz, puisque son poste d’ailier gauche est le seul à ne pas être doublé numériquement.

La question d’Eberl était rhétorique, car bien sûr, Saibari avait inscrit son but depuis le côté gauche de la surface. Le Marocain n’est toutefois évidemment pas un ailier, il lui manque pour cela la vitesse. En revanche, il est si intelligent dans le jeu, a une si bonne vision et dispose d’une technique si fine qu’il peut en effet théoriquement jouer à n’importe quel poste en attaque. Serge Gnabry peut lui aussi remplacer Diaz à ce poste. En tendance, Diaz n’a toutefois pas vraiment à s’inquiéter pour sa place dans l’équipe pour le moment - Vincent Kompany devrait continuer à faire tourner lors des prochains matches afin d’offrir à peu près le même temps de jeu à toutes les stars ; après la trêve internationale, plusieurs semaines anglaises s’enchaîneront en outre.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Luis Diaz obtient encore des vacances en pleine saison. En décembre 2025, il était suspendu en Ligue des champions en raison d’un carton rouge et avait en plus reçu son cinquième carton jaune en Bundesliga, l’entraîneur Vincent Kompany l’avait envoyé « quelques jours au loin. Je pense que c’est tout simplement raisonnable maintenant qu’il parte quelques jours et qu’il revienne ensuite à cent pour cent mentalement et physiquement », avait alors expliqué l’entraîneur.

Diaz était effectivement revenu plein d’ardeur à l’époque et avait réalisé une très bonne deuxième partie de saison. L’histoire va-t-elle se répéter, mais à un moment nettement plus précoce de la saison ?