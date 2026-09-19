Le Bayern avait eu de quoi fêter dans le vestiaire. Après un tel 7-0, les raisons ne manquent finalement pas. « Le coach nous a fait prononcer quelques discours dans le vestiaire », a raconté Harry Kane, lorsqu’il a quitté le vestiaire quelques minutes après minuit, en tant que dernier joueur professionnel du Rekordmeister allemand vendredi après la large victoire contre l’Union Berlin, un cœur en pain d’épices avec un 100 glacé sur le devant à la main en l’honneur de son prochain record fabuleux. « Michael a inscrit son premier triplé pour nous, Isi (Saibari, NDLR) a marqué son premier but pour le FC Bayern, moi mon 100e but, Serge Gnabry est de retour après sa blessure », a énuméré Kane avec bonne humeur, avant de raconter en riant, à la demande d’un journaliste, que le discours d’Olise avait été le plus court.

Jusque-là, rien de surprenant.

On ne sait pas comment Luis Diaz s’est senti pendant que les autres stars offensives parlaient de leurs succès devant tout le groupe. Diaz a quitté l’Allianz Arena sans plus de commentaire. Le contraste ne pouvait en tout cas pas être plus grand. D’un côté, une avalanche de motifs de joie et de célébration, et de l’autre Luis Diaz, cet attaquant qui semble actuellement attirer la poisse. La silhouette triste au milieu de tous ces hommes heureux.

Quand Luis Diaz a-t-il inscrit son dernier but pour le Bayern Munich ?

Au moins, il ne paraissait pas abattu après une nouvelle soirée à oublier avec les Munichois, la cinquième d’affilée. Depuis son but du 5-1 lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart, le joueur de 29 ans n’a plus rien produit de décisif lors des matches suivants. Et pire encore : contre Schalke, Osnabrück en Coupe et Bodö/Glimt en Ligue des champions, il a encore vendangé des occasions parfois très franches. La semaine dernière, après son entrée en jeu à Elversberg, il s’est attiré la colère de son coéquipier Josip Stanisic, lorsque, parfaitement servi par Michael Olise dans la surface, il n’a pas simplement frappé au but, mais a semblé avoir en tête plusieurs gestes spectaculaires avant de finalement ne réussir qu’une petite talonnade.

Et maintenant ? Il a eu sa scène la plus marquante lorsqu’il a bien conclu jusque-là la plus belle action munichoise par un but, qui lui a toutefois été refusé pour hors-jeu.

Avec ce nouveau match sans but ni passe décisive, Diaz n’a pas tenu la promesse qu’il avait faite auparavant dans une interview à Sky/RTL. « Je pense que ce but arrivera au prochain match. Il faut aussi rester calme, mentalement, pour ne pas se laisser affecter. Il faut travailler là-dessus, s’améliorer. Je sais que ce n’est qu’une question de finition. Il ne manque que la conclusion — et après, tout ira bien. »

Getty Images

Comment les coéquipiers de Luis Diaz au FCB exploitent-ils leurs occasions ?

La prochaine occasion pour que cela s’arrange ne se présentera désormais à Diaz que le 10 octobre. D’ici au match sur la pelouse du FC Augsbourg, place aux matches internationaux. Et pour Luis Diaz, à des vacances spéciales. Le sélectionneur de la Colombie, Nestor Lorenzo, a renoncé, en concertation avec son attaquant, à le convoquer. Diaz doit se reposer après une saison passée extrêmement éprouvante avec 51 matches pour le Bayern, au cours desquels il a signé d’extraordinaires 26 buts et 23 passes décisives, ainsi que 16 autres matches avec la sélection colombienne (7 buts, 3 passes décisives).

Déjà pendant la Coupe du monde, lors de laquelle Diaz avait atteint les huitièmes de finale avec la Colombie, il pestait contre son manque d’efficacité ; dans les premières semaines qui ont suivi son retour à Munich, ce problème s’est accentué — jusqu’au point où, contre l’Union, il ne s’est même plus procuré beaucoup d’occasions.

Malgré cela, rien qu’en Bundesliga, il a déjà manqué six grosses occasions selon les données de Sofascore, et il a également atteint une valeur d’Expected Goals de 3,1 lors des quatre premières journées de Bundesliga. À titre de comparaison. Harry Kane a jusque-là inscrit trois buts à partir d’un xG de 2,17, l’absolument impressionnant Michael Olise quatre buts à partir d’un xG de 2,65. Toutes compétitions confondues, Olise en est déjà à huit buts et trois passes décisives. Ismael Saibari, qui est entré en jeu à la 63e minute contre l’Union à la place de Diaz, affiche lui aussi, lors de ses quatre premiers matches de Bundesliga, un but et trois passes décisives en seulement 178 minutes de jeu.

Luis Diaz a-t-il peut-être même vu venir sa baisse de forme ?

« Certains seraient contents d’avoir un creux comme le sien », a temporisé le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, vendredi, avant d’expliquer : « En Amérique du Sud, les matches internationaux ne sont pas forcément indispensables en ce moment et cela fait simplement du bien au joueur. Il a tout simplement eu énormément de matches. En ce sens, c’est une bonne chose. » Diaz va « d’abord prendre un peu de vacances puis reprendre. Il aura son programme. Il ne faut pas s’inquiéter du fait qu’il ne reviendra pas en forme », a ajouté Eberl.

Curieusement, Luis Diaz semble avoir au moins envisagé la possibilité d’une baisse de régime en début de saison. Dans son entretien avec Sky/RTL, il a même révélé qu’il aurait tout à fait souhaité un back-up pour son poste. « Bien sûr, je veux toujours jouer. Mais s’il y a quelqu’un qui peut aider à mon poste : bienvenue. Cela aide beaucoup quand les choses ne se passent pas bien. Alors le coéquipier est là pour t’aider — et on alterne ainsi. C’est très important. Cela m’aurait plu. Mais bon, cela ne s’est pas fait. Nous sommes bons aussi comme ça. »

Getty Images

Luis Diaz a déjà bénéficié une fois de vacances spéciales au FCB

En réalité, le Bayern avait bien prévu — et communiqué en ce sens — d’aborder la saison avec un tel back-up pour Diaz. Mais peu avant la fin du mercato, Arijon Ibrahimovic a été prêté au FC Augsbourg, à la surprise également du joueur de 20 ans. « D’où Isi a-t-il marqué aujourd’hui ? », a répondu Eberl vendredi à la question de savoir si le Bayern allait peut-être quand même réfléchir cet hiver à un back-up pour Diaz, alors que son poste d’ailier gauche est le seul à ne pas être doublé nominalement.

La question d’Eberl était rhétorique, car bien sûr Saibari avait inscrit son but depuis le côté gauche de la surface. Le Marocain n’est certes pas un ailier, il lui manque pour cela la vitesse. Mais il est tellement intelligent dans le jeu, a une telle vision et dispose d’une technique si fine qu’il peut en effet théoriquement jouer à n’importe quel poste en attaque. Serge Gnabry peut lui aussi suppléer Diaz à son poste. A priori, Diaz n’a toutefois pas vraiment à s’inquiéter pour sa place dans l’équipe pour le moment — Vincent Kompany devrait continuer à faire tourner lors des prochains matches afin d’offrir à peu près le même temps de jeu à toutes les stars ; après la trêve internationale, plusieurs semaines anglaises s’enchaîneront en outre.

À propos, ce n’est pas la première fois que Luis Diaz reçoit encore des vacances en pleine saison. En décembre 2025, il était suspendu en Ligue des champions à cause d’un carton rouge et avait en plus reçu son cinquième carton jaune en Bundesliga ; l’entraîneur Vincent Kompany l’avait envoyé « quelques jours loin d’ici. Je pense que c’est simplement raisonnable qu’il soit loin quelques jours et qu’il revienne ensuite à cent pour cent mentalement et physiquement », avait alors expliqué l’entraîneur.

Diaz était alors effectivement revenu plein d’entrain et avait réalisé une très bonne deuxième partie de saison. L’histoire va-t-elle se répéter, simplement à un moment nettement plus précoce de la saison ?