Le FC Barcelone va-t-il recruter Bastoni ?... L'entraîneur de l'Inter répond

Christian Chivu, l'entraîneur de l'Inter Milan, a semé le doute quant à l'avenir du défenseur de son équipe, Alessandro Bastoni, alors que celui-ci pourrait quitter les Nerazzurri l'été prochain.

Bastoni figure en tête des priorités du FC Barcelone, qui cherche à renforcer sa défense lors du prochain mercato estival, alors que son contrat avec l'Inter court jusqu'en 2028.

De nombreux articles de presse ont rapporté que Barcelone avait envoyé une première offre à l'Inter Milan pour recruter Bastoni, malgré la vague de critiques dont il fait actuellement l'objet en Italie.

Bastoni a essuyé de nombreuses critiques ces derniers jours, et une grande partie des supporters italiens lui a imputé la responsabilité de l'échec de la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Lire aussi : « L'ère post-Bastoni » suscite l'optimisme du FC Barcelone sur le marché des transferts

Bastoni a été expulsé avant la fin de la première mi-temps de la finale du barrage contre la Bosnie, qui s'est finalement imposée aux tirs au but après un match nul (1-1).

Au sujet de l'intérêt de Barcelone pour Bastoni, Kevo a déclaré : « Je ne peux pas contrôler son avenir, et je ne le souhaite pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est très heureux d'être à l'Inter Milan et de faire partie de ce groupe formidable. »

Il a poursuivi, selon le journal « Mundo Deportivo » : « Il a toujours donné le meilleur de lui-même, et c'est ce qui m'importe ; en réalité, tant qu'il sera ici, il se donnera à plus de 100 %. Que ce soit pour deux mois ou deux ans. »

Il a ajouté : « De plus, il est solide et sait prendre les bonnes décisions. Peu importe ce qu’il fera, le monde du football continuera de compter un joueur de haut niveau. Je serai heureux s’il reste, mais je serai également heureux si je reste. Ce sont les aléas du football pour un entraîneur. »