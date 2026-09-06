Le FC Barcelone surclasse totalement Valence à Mestalla ; Rodri blesse un coéquipier

Le FC Barcelone a décroché dimanche une victoire facile face à Valence. L’équipe entraînée par Hansi Flick menait déjà rapidement 0-2 grâce à Lamine Yamal et Fermín López, avant de ne plus jamais être inquiétée par la suite. Raphinha, Pedri et Yamal ont porté le score final à 0-5 après la pause. Barcelone compte le maximum de douze points après quatre matches et creuse un petit écart avec le Real Madrid, qui compte trois points de moins.

Le match avait à peine cinq minutes lorsque Fermín, sur le côté droit, a parfaitement lancé Yamal en profondeur. L’ailier droit a laissé le ballon rebondir une fois dans la surface, avant de surprendre le gardien Stole Dimitrievski d’un geste du pied astucieux : 0-1.

Barcelone n’avait rien à craindre de Valence, où Arnaut Danjuma avait débuté en pointe et Kayne van Oevelen devait se contenter d’un rôle de remplaçant. À la moitié de la première période, le score est aussi passé à 0-2, lorsque Fermín a trouvé le petit filet opposé après une déviation d’Anthony Gordon.

Un moment marquant a suivi peu après, lorsque Barcelone est allé chercher le 0-3 sur corner. Rodri s’est retourné et a percuté de plein fouet le nez d’Eric García, qui a dû être remplacé par Jules Koundé. Les médias espagnols ont rapidement indiqué ensuite que le défenseur souffrait d’une cloison nasale déviée, quelque chose qui lui était déjà arrivé l’an dernier et qui l’avait obligé à jouer longtemps avec un masque.

Cinq minutes après la pause, Barcelone a définitivement plié le match. Yamal a servi Fermín dans la course, et ce dernier a déposé le ballon sur un plateau pour Raphinha. Le Brésilien a poussé le ballon au fond au second poteau avec une facilité déconcertante : 0-3.

Il n’y avait plus vraiment de match dans le reste de la rencontre. Barcelone n’a éprouvé aucune difficulté face aux Los Che, qui n’ont pas pu empêcher le 0-4 un quart d’heure avant la fin. Dani Olmo a servi Pedri, qui a trouvé la cible d’une frappe depuis l’entrée de la surface : 0-4.

La situation a encore empiré pour Valence, et Olmo a de nouveau été à l’origine du but. Cette fois, il a trouvé l’espace pour Yamal, qui a battu Dimitrievski à bout portant pour la deuxième fois du match : 0-5.



