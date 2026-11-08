Le FC Barcelone a remporté une victoire importante dimanche soir face à l’Atlético de Madrid. Menée rapidement au Metropolitano après un but de Giuliano Simeone, l’équipe de Hansi Flick a complètement renversé la rencontre grâce à un doublé de Fermín López (1-2). Barcelone reste ainsi en tête de la Liga et inflige un coup dur à l’équipe de Diego Simeone.

Flick a choisi, à la surprise générale, d’aligner Marc Bernal au milieu de terrain et Brian Fariñas au poste de latéral droit, laissant Frenkie de Jong sur le banc au coup d’envoi. Le Néerlandais est finalement entré à la pause à la place de Fariñas et a, lui aussi, occupé le poste de latéral droit. Du côté de l’Atlético, Julián Álvarez, Lee Kang-in et Giuliano Simeone figuraient notamment dans le onze de départ.

Les locaux ont bien commencé et Álvarez s’est rapidement procuré une énorme occasion, mais le gardien Joan García a réalisé un excellent arrêt pour éviter l’ouverture du score. Peu après, Marc Pubill a trouvé la barre sur un corner, puis Pedri a lui aussi touché les montants pour Barcelone. À la dixième minute, l’Atlético a fini par marquer : sur un centre d’Álvarez, Giuliano Simeone a poussé le ballon au fond de près (1-0).

Barcelone a ensuite tenté de prendre l’initiative, mais est resté vulnérable aux contre-attaques rapides de l’Atlético. João Cancelo, en particulier, a connu une soirée difficile et, après une erreur du Portugais, Joan García a dû intervenir de nouveau sur une tentative d’Álvarez. À l’autre bout du terrain, Lamine Yamal s’est montré très dangereux, même si la défense madrilène a longtemps tenu bon.

Juste avant la pause, Barcelone a égalisé grâce à Fermín. Pedri a percé les lignes d’une belle action, puis une intervention défensive de Pubill a envoyé le ballon dans les pieds de son coéquipier. Fermín n’a pas hésité et a marqué du gauche, hors de portée de Jan Oblak (1-1).

Au retour des vestiaires, Barcelone a affiché un tout autre visage, avec De Jong dans le rôle inattendu de latéral droit. Lamine Yamal s’est aussitôt procuré plusieurs occasions de tirer et Pedri s’est également montré dangereux, mais Pubill a dévié sa tentative en corner. L’Atlético continuait, de son côté, à guetter les occasions de contre-attaque. Álvarez s’en est procuré une énorme, mais l’Argentin a envoyé son lob au-dessus du but.

À la 66e minute, Barcelone a inscrit son deuxième but lorsque Lamine Yamal a lancé Fermín d’une superbe passe en profondeur. Le milieu de terrain a conclu avec sang-froid et, grâce à son deuxième but de la soirée, a achevé la remontée des siens (1-2). L’Atlético a alors dû prendre de plus en plus de risques pour éviter la défaite.

En fin de match, Flick a fait entrer Eric García et Gavi, ce qui a permis à De Jong de retrouver le milieu de terrain. L’Atlético s’est porté davantage vers l’avant et a tenté d’arracher l’égalisation, mais Barcelone a conservé son avantage.

Les Catalans ont ainsi décroché une victoire de haute lutte à Madrid et abordent la trêve internationale en tête du classement. Barcelone compte respectivement trois et cinq points d’avance sur le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.