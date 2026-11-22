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Le FC Barcelone a renversé un déficit de 0-2 pour s’imposer 3-2 face à Villarreal au terme d’une remontée spectaculaire. Les visiteurs ont rapidement pris une avance confortable, mais le Barça s’est battu pour revenir dans le match après la pause.

L’équipe de Hansi Flick savait ce qu’elle devait faire après avoir vu le Real Madrid battre le Celta de Vigo (2-1) samedi soir. Frenkie de Jong a débuté au cœur de la défense, tandis que le milieu de terrain était composé de Fermín López, Marc Bernal et Pedri.

Le Barça a très mal entamé la rencontre. Dès la cinquième minute, Tajon Buchanan a marqué d’une superbe frappe de loin, après que Fermín López eut perdu le Canadien de vue. L’attaquant a laissé le ballon rebondir deux fois avant de le frapper de toutes ses forces : 0-1.

À la septième minute, Villarreal a porté son avance à 0-2 sur une contre-attaque conclue par Tani Oluwaseyi. Georges Mikautadze a pris le dessus sur De Jong et remisé le ballon vers Alberto Moleiro. Celui-ci a lancé Oluwaseyi, qui a marqué d’une frappe puissante.

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L’arbitre Alejandro Hernández a d’abord refusé d’accorder un penalty au Barça, avant de revenir sur sa décision après l’intervention de la VAR pour une faute sur Lamine Yamal. L’Espagnol a ensuite envoyé son penalty sur l’extérieur du poteau.

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Barcelone a dicté le jeu et s’est montré dangereux grâce à des attaques rapides, sans parvenir à marquer avant la pause. Villarreal guettait les occasions de contre-attaquer et tentait de créer le danger avec des passes dans le dos de la défense catalane.

Après la pause, Fermín López et Gerard Martín se sont procuré des occasions. Les Blaugrana ont poussé pour réduire l’écart, João Cancelo trouvant lui aussi le poteau. À la 57e minute, le score est finalement passé à 1-2 lorsque Martín a repris de la tête un centre de Pedri.

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Quelques minutes plus tard, le Barça a égalisé. Au terme d’une belle action collective, Yamal a trouvé López, qui a tranquillement poussé le ballon au fond : 2-2. La remontée a vite été complète : Pau Navarro a détourné un centre de García dans son propre but, portant le score à 3-2.

L’après-midi de Navarro est allé de mal en pis. Après son but contre son camp, il a également reçu un deuxième carton jaune dans le temps additionnel, et Villarreal a terminé à dix. Grâce à cette victoire 3-2, le Barça occupe la tête avec 36 points, tandis que le Real Madrid est deuxième avec 33 points.