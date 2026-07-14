Le FC Barcelone établit un nouveau record historique en Coupe du monde des clubs, seize ans après son précédent exploit

Le FC Barcelone, champion d'Espagne, a imposé sa domination sur l'édition actuelle de la Coupe du monde, devenant ainsi le club le mieux représenté en termes de nombre de joueurs encore en lice pour la gloire mondiale, alors que la compétition atteint les demi-finales.

Le club catalan a ainsi établi un nouveau record : dix de ses joueurs figurent simultanément dans le dernier carré de la Coupe du monde, dépassant le précédent record de huit joueurs atteint en demi-finale de l’édition 2010 en Afrique du Sud, selon ESPN.

La domination des « Blaugrana » s’exprime surtout au sein de la sélection espagnole, qui aligne huit joueurs du club, emmenés par le jeune espoir Lamine Yamal, la nouvelle recrue anglaise Anthony Gordon et le défenseur français Jules Koundé.

Juste derrière, son rival local, l’Atlético de Madrid, suit de près avec neuf joueurs encore en lice ; cinq d’entre eux figurent dans l’effectif argentin, champion en titre, dont Giuliano Simeone, fils de l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone. Les quatre autres sont engagés avec la Roja, qui défiera la France ce mardi à Arlington (Texas).

Dans le même ordre d’idées, le club anglais d’Arsenal aligne huit joueurs ; l’équipe d’Angleterre, qui défiera l’Argentine mercredi à Atlanta, aligne ainsi quatre stars des Gunners. Le club londonien aligne également le défenseur français William Saliba, ainsi que trois joueurs de la sélection espagnole.

Le parcours de la Roja a été porté par les performances exceptionnelles de la star d’Arsenal Mikel Merino, auteur des deux buts décisifs contre le Portugal et la Belgique, qui ont propulsé son pays en demi-finale. Une prouesse qui fait de lui le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer plus d’un but décisif en phase à élimination directe en tant que remplaçant.

Voici la répartition des joueurs des trois grands clubs en demi-finale :

Barcelone (10 joueurs) : huit Catalans sous le maillot espagnol (Juan García, Pau Cubarsi, Éric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres et Lamine Yamal), ainsi que le Français Jules Koundé et l’Anglais Anthony Gordon.

Atlético de Madrid (9 joueurs) : cinq Argentins (Nahuel Molina, Julián Álvarez, Tiago Almada, Giuliano Simeone et Juan Musso) et quatre Espagnols (Marc Popel, Alejandro Grimaldo, Alex Baena et Marcos Llorente).

Arsenal (8 joueurs) : quatre Anglais (Declan Rice, Bukayo Saka, Iberichi Eze, Noni Madueke), trois Espagnols (David Raya, Martin Zubimendi, Mikel Merino) et le Français William Saliba.