Le FC Barcelone a également remporté son sixième match de Liga de la saison. À domicile, l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick s’est montrée bien trop forte pour le Racing de Santander : 7-2.

Dès la 8e minute, João Cancelo a ouvert le score de magnifique manière. Le défenseur portugais a expédié le ballon d’environ 25 mètres, via le dessous de la barre, dans la lucarne opposée : 1-0.

Raphinha a doublé la mise à mi-chemin de la première période. Le Brésilien a transformé un penalty, après avoir lui-même été fauché par Pedro Felipe : 2-0.

Maguette Gueye a ensuite inscrit le 2-1, en contrôlant bien le ballon avant de le pousser tant bien que mal au fond. Mais grâce à un tir de Cancelo dévié par Asier Villalibre, l’écart a de nouveau été porté à deux buts : 3-1.

Avant même la pause, le score est même passé à 4-1, lorsque Raphinha a trouvé le chemin des filets sur une passe de Dani Olmo. Quelques minutes plus tard, le penalty de Lamine Yamal a encore été stoppé par Julen Agirrezabala.

À mi-chemin de la seconde période, Santander a tout de même réduit l’écart. Wojciech Szczęsny, qui avait remplacé à la pause le blessé Joan García, a commis une énorme erreur. Il a perdu le ballon face à Yassir Zabiri, qui a ainsi pu inscrire le 4-2.

Mais Barcelone a ensuite de nouveau creusé l’écart. Raphinha a une nouvelle fois transformé un penalty (5-2), le remplaçant Gabriel Jesus a placé le 6-2 dans la lucarne opposée et Yamal a inscrit le 7-2 en contre. Le Barça reste ainsi le seul club encore parfait dans le championnat d’Espagne et occupe donc la première place. Santander est provisoirement dixième.