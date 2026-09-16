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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Sam Vreeswijk

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Le FC Barcelone déchaîné marque pas moins de 7 fois et reste toujours sans faute en Liga

FC Barcelone vs Racing Santander
FC Barcelone
Racing Santander
LaLiga
Raphinha
J. Cancelo
L. Yamal
G. Jesus
A. Villalibre
M. Gueye
Y. Zabiri

Le FC Barcelone a également remporté son sixième match de Liga de la saison. À domicile, l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick s’est montrée bien trop forte pour le Racing de Santander : 7-2.

Dès la 8e minute, João Cancelo a ouvert le score de magnifique manière. Le défenseur portugais a expédié le ballon d’environ 25 mètres, via le dessous de la barre, dans la lucarne opposée : 1-0.

Raphinha a doublé la mise à mi-chemin de la première période. Le Brésilien a transformé un penalty, après avoir lui-même été fauché par Pedro Felipe : 2-0.

Maguette Gueye a ensuite inscrit le 2-1, en contrôlant bien le ballon avant de le pousser tant bien que mal au fond. Mais grâce à un tir de Cancelo dévié par Asier Villalibre, l’écart a de nouveau été porté à deux buts : 3-1.

Avant même la pause, le score est même passé à 4-1, lorsque Raphinha a trouvé le chemin des filets sur une passe de Dani Olmo. Quelques minutes plus tard, le penalty de Lamine Yamal a encore été stoppé par Julen Agirrezabala.

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À mi-chemin de la seconde période, Santander a tout de même réduit l’écart. Wojciech Szczęsny, qui avait remplacé à la pause le blessé Joan García, a commis une énorme erreur. Il a perdu le ballon face à Yassir Zabiri, qui a ainsi pu inscrire le 4-2.

Mais Barcelone a ensuite de nouveau creusé l’écart. Raphinha a une nouvelle fois transformé un penalty (5-2), le remplaçant Gabriel Jesus a placé le 6-2 dans la lucarne opposée et Yamal a inscrit le 7-2 en contre. Le Barça reste ainsi le seul club encore parfait dans le championnat d’Espagne et occupe donc la première place. Santander est provisoirement dixième.

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