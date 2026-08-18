Le FC Barcelone débourse une somme monstrueuse et s’attache les services de Rodri

Rodri quitte officiellement Manchester City pour le FC Barcelone, comme l’a annoncé mardi le géant catalan. Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, Barcelone paie 60 millions d’euros pour le milieu de terrain, un montant qui peut grimper jusqu’à 75 millions d’euros grâce aux bonus.

Barcelone a annoncé l’arrivée de Rodri via une superbe vidéo sur ses réseaux sociaux. « Le maître de l’espace et du temps atterrit à Barcelone », peut-on lire dans le texte d’accompagnement.

Romano avait indiqué dimanche que la troisième offre du Barça avait été acceptée par Manchester City. Le champion du monde espagnol signe au Spotify Camp Nou un contrat jusqu’à l’été 2030.

Barcelone avait d’abord proposé 45 puis 65 millions d’euros. Avec cette troisième offre, 60 millions d’euros plus quinze millions d’euros de bonus, le champion d’Espagne est parvenu à s’attacher les services de Rodri.

Le milieu de terrain a rapidement fait savoir, au cours de cet été exceptionnel pour lui, qu’il voulait quitter City. Le vainqueur de la Coupe du monde a longtemps attendu un mouvement du Real Madrid, mais le club a fait traîner les choses (trop) longtemps.

Rodri avait rejoint Manchester en 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid pour environ 70 millions d’euros. L’investissement s’est révélé exceptionnel pour les Anglais. Lors de son passage à City, Rodri a notamment remporté quatre titres de champion, la Ligue des champions et deux FA Cups. En 2024, il a remporté le Ballon d’Or en tant que chef d’orchestre du vainqueur du triplé.