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Le FC Barcelone a officiellement annoncé sa nouvelle collaboration musicale de prestige pour le prochain Clasico face au Real Madrid. Le club catalan mettra à l’honneur le rappeur et créateur de mode américain Tyler, the Creator, au cœur de son partenariat avec Spotify pour le plus grand match du football espagnol.

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Le Barça dévoile sa nouvelle collaboration avec Spotify pour son maillot

Le FC Barcelone a confirmé que Tyler, the Creator serait le nouveau visage de ses opérations spéciales à l’occasion du choc très attendu contre le Real Madrid. Le club a officiellement accueilli l’artiste sur ses réseaux sociaux en partageant une image de la star américaine vêtue des couleurs emblématiques du Barça. Cette annonce s’inscrit dans la continuité d’une stratégie marketing innovante : lors de ses plus grandes affiches, le club remplace le logo habituel de son sponsor par celui d’artistes de renommée mondiale.

Cette nouvelle collaboration ne se limite pas à l’artiste lui-même : elle inclut également GOLF WANG, la marque de streetwear influente fondée par le rappeur. D’abord révélée par RAC1, l’information a désormais été officialisée par le club, qui se prépare au duel au Spotify Camp Nou. Le match est prévu le 25 octobre à 21 h, heure locale, offrant une immense vitrine mondiale à cette rencontre entre sport, musique et mode urbaine haut de gamme.

Pour Barcelone, le maillot est devenu un élément clé de son identité commerciale dans le cadre de son partenariat avec Spotify. En mettant différents artistes à l’honneur lors des plus grands matches de la saison, le club peut toucher des publics variés, bien au-delà des amateurs de football. Tyler, the Creator succède à des artistes comme Olivia Rodrigo, signe que le club tient à conserver un lien fort avec la génération Z et la culture streetwear contemporaine.

Tyler devient le neuvième artiste ou groupe à participer à cette série de collaborations depuis son lancement en 2022. Le rappeur canadien Drake avait inauguré le projet, auquel ont ensuite pris part de grands noms comme l’artiste espagnole Rosalia, les légendes du rock The Rolling Stones et la star colombienne Karol G. Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran et, plus récemment, Olivia Rodrigo ont également vu leur nom apparaître sur le maillot du Barça, formant l’un des cercles les plus fermés de l’industrie du divertissement.

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Une collaboration sur fond de controverses

Si cette collaboration apporte une nouvelle esthétique au maillot du Barça, le choix de Tyler, the Creator ne manque pas de susciter des discussions. Tyler Gregory Okonma, de son vrai nom, s’est d’abord fait connaître comme leader du collectif de hip-hop alternatif Odd Future.

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Ces controverses ont eu des conséquences concrètes sur sa carrière, notamment en 2015, lorsque le gouvernement britannique lui a officiellement interdit l’entrée au Royaume-Uni. Le ministère de l’Intérieur avait alors invoqué le contenu de ses paroles pour justifier sa décision. Plusieurs concerts prévus avaient dû être annulés, ce qui avait déclenché un débat mondial sur les limites de la provocation dans l’art.

L’interdiction a toutefois été levée en 2019, lui permettant de revenir à Londres pour une série de concerts couronnés de succès. Ce retour a marqué une évolution de son image publique : ses œuvres ultérieures, dont l’album « IGOR », salué par la critique, ont révélé une facette plus mûre et expérimentale de son travail artistique.

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Une nouvelle identité visuelle pour le Clasico

Tyler s’apprête désormais à apporter son identité visuelle singulière à l’un des événements sportifs les plus suivis de la planète. Le partenariat entre Barcelone et Spotify vise à tirer parti de son style unique et de la communauté de passionnés qui entoure sa marque GOLF WANG pour créer quelque chose qui trouve autant d’écho dans la mode que dans le football.

L’intégration de GOLF WANG marque une nouvelle avancée du club catalan dans l’univers de la vente de produits et des marques associées à un mode de vie. Elle laisse penser que la collaboration pourrait aller au-delà d’un simple logo sur le maillot porté le jour du match, avec, potentiellement, des produits en édition limitée destinés aux collectionneurs et aux amateurs de l’esthétique propre à l’artiste. Alors que Barcelone poursuit son redressement financier, ces opérations commerciales très médiatisées restent essentielles pour préserver son statut de puissance mondiale, dans le sport comme dans la culture.

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Le prochain match contre le Real Madrid sera, en définitive, le test décisif de cette nouvelle initiative marketing. Alors que des millions de supporters le suivront aux quatre coins du monde, la présence sur le terrain de l’identité de marque de Tyler, the Creator montrera jusqu’où le club est prêt à repousser les limites du sponsoring traditionnel.