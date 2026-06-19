Le FC Barcelone a tranché : le club catalan a fixé sa position finale sur la prolongation du contrat de sa star

Le FC Barcelone a décidé de prolonger le contrat du défenseur danois Andreas Christensen d’une saison supplémentaire, malgré les blessures à répétition qui ont limité ses apparitions cette saison. Cette décision témoigne de la confiance que la direction catalane accorde à l’expérience et aux qualités défensives du joueur.

Selon la radio espagnole « Cadena Ser », l’offre comprend un salaire de base inférieur à celui de son contrat actuel, complété par diverses primes liées à la performance et au temps de jeu, conformément à la politique du club de restructuration des salaires et d’allègement de la masse salariale.

Le défenseur central n’a disputé qu’environ 600 minutes cette saison, en raison d’une série de blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains par intermittence, affectant ainsi sa régularité et sa condition physique.

Malgré ce temps de jeu restreint, le club valorise son expérience internationale et sa capacité à élever le niveau défensif lorsqu’il est à son meilleur, surtout dans les rencontres décisives exigeant sang-froid et maturité tactique.

Rappelons que le Danois avait rejoint le FC Barcelone en provenance de Chelsea, en tant que joueur libre, à l’été 2022, et qu’il avait affiché de solides performances lors de ses premières saisons avant d’être freiné par des blessures ces derniers temps.