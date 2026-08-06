Le faux numéro 9 : six options majeures pour Flick afin de résoudre la crise du Barça

Le départ de Robert Lewandowski et l'incertitude qui entoure l'avenir de Ferran Torres ont poussé l'entraîneur allemand Hansi Flick à se mettre en quête, dès le premier jour de la préparation de la nouvelle saison, de solutions pour le poste d'avant-centre pur.

Le Barça s'efforce de toutes ses forces d'attirer l'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, mais jusqu'à présent, le club de la capitale s'accroche aux services de son joueur et refuse de le céder aux Blaugrana.

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que Flick travaille à préparer des solutions pour tous les scénarios possibles, et qu'il dispose désormais de plusieurs options sur lesquelles s'appuyer au poste de faux neuf.

Flick a déjà procédé ainsi à plusieurs reprises avec Dani Olmo, un joueur qui a débuté sa carrière comme avant-centre pur à l'académie de jeunes du Barça, avant d'évoluer plus tard en milieu offensif ou en ailier ; le poste d'avant-centre pur ne lui est donc pas étranger, d'autant qu'il conserve toujours son sens du but.

Fermín López, un milieu de terrain classique issu de l'académie de jeunes du Barça, demeure lui aussi un candidat pour le poste de faux neuf. Il se distingue par une qualité singulière : son goût de la frappe. C'est un joueur direct, qui excelle dans la projection vers l'avant et possède un grand sens du but, ce qui fait de lui un candidat sérieux pour ce rôle, même si Flick ne l'y a pas encore testé.

Il y a ensuite le Brésilien Raphinha, dont les déplacements font, aux yeux du staff technique, un candidat évident pour évoluer dans l'axe, ainsi que Lamine Yamal, qui a déjà joué à ce poste à deux reprises.

En ce qui concerne les recrutements, lorsque le directeur sportif Deco a cherché sur le marché des transferts des joueurs pour compenser le départ de Lewandowski et le possible départ de Ferran, il visait des ailiers capables d'évoluer au poste de pointe. C'est pourquoi il a fait venir Anthony Gordon, qui a joué comme avant-centre pur avec Newcastle, et Karim Adeyemi, lui aussi capable de tenir ce rôle.

En réalité,Ferran Torres n'est pas non plus un avant-centre pur au sens classique, et Flick recherche chez son faux neuf les mêmes qualités qu'il voit chez l'ancien joueur de Valence : outre les buts, il veut du pressing sur l'adversaire, des déplacements sans ballon et du jeu dans les espaces libres. Pendant la préparation de la saison, il a essayé les deux jeunes Ibrahima Toncara et Toni Fernández.