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Kylian Mbappé fait de nouveau parler de lui pour de mauvaises raisons. Lors du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo, l'attaquant français a gâché une occasion en or en première période. Un épisode qui relance le débat sur son bilan dans l'exercice du penalty, alors qu'il en a fait l'une de ses principales sources de buts.

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Le Real Madrid a obtenu un penalty lors de la rencontre disputée samedi au stade Santiago-Bernabéu, comptant pour la 13e journée de Liga. Mais Mbappé n'a pas su saisir sa chance : à la 39e minute, sa frappe est passée à côté du cadre, privant le club merengue de l'occasion d'égaliser.

Le statisticien espagnol Alexis, connu sous le pseudonyme de « Mister Chip », a révélé que c'était la première fois que Mbappé manquait un penalty en envoyant le ballon hors du cadre depuis ses débuts en Liga.

Il a ajouté que l'attaquant français en était désormais à 5 penalties manqués en Liga depuis la saison 2024-2025, sur 23 tentés au cours de la même période. Il devient ainsi le joueur qui a raté le plus de penalties dans le championnat depuis cette saison-là.

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Dans ce domaine, Mbappé devance l'attaquant du RCD Majorque Vedat Muriqi, qui a manqué 3 penalties sur 10 tentatives, ainsi que le Polonais Robert Lewandowski, avant-centre du FC Barcelone, qui en a raté 3 sur 7.

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Mister Chip a également souligné qu'avant Mbappé, le dernier joueur du Real Madrid à avoir manqué un penalty en Liga en expédiant le ballon hors du cadre était le Français Karim Benzema, lors du match face à Elche soldé par un nul 2-2, le 23 janvier 2022.

Mbappé avait déjà essuyé des critiques pour ses échecs passés dans l'exercice lors de sa première saison au Real Madrid, après avoir manqué un penalty contre Liverpool en Ligue des champions, puis un autre face à l'Athletic Bilbao en Liga, dans un court laps de temps.

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Le débat sur son efficacité dans l'exercice avait également refait surface en septembre 2026, lorsqu'il avait manqué une tentative face au Betis Séville, repoussée par le gardien Álvaro Valles, lors d'un match perdu 1-0 par le Real Madrid. Le quotidien espagnol « AS » indiquait alors que l'attaquant français avait raté 5 penalties sur 24 avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, soit un taux d'échec de 20,8 %, hors séances de tirs au but.

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