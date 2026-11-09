Le faiseur de miracles : l'Atlético rapproche Flick du trône de Guardiola et Cruyff

Ce n'est plus un hasard, ce n'est plus un simple enthousiasme passager : ce que fait Hansi Flick avec le Barça est devenu un phénomène qui mérite d'être étudié, une histoire écrite en lettres d'or dans l'histoire du club catalan.

Lors d'une soirée où le Barça était en train de s'effondrer face à l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano, Flick l'a refait. Il a transformé un retard en victoire, le doute en certitude, et un match qui semblait perdu en un succès qui a scellé la première place.

Avec cette victoire, l'entraîneur allemand est désormais le troisième technicien de l'histoire du Barça à comptabiliser le plus grand nombre de victoires après avoir été mené au score, mais il le fait dans un temps record que personne n'avait réalisé avant lui.

La soirée du Metropolitano : un scénario qui se répète

Le début du match n'a pas du tout été facile. Avant le but de Giuliano à la dixième minute, Julian Alvarez a eu une nette occasion en face-à-face, mais Joan Garcia l'a repoussée avec brio.

La barre transversale a aussi sauvé une tête de Pubill sur un corner, et le gardien du Barça est de nouveau intervenu pour détourner des frappes de Julian et de Kang-in Lee.

Le Barça a semblé souffrir tout au long de la première mi-temps, et ces doutes se sont accrus avec le but de Giuliano, mais l'équipe de Flick a fait preuve de patience et a réussi à résister à l'assaut initial de l'Atlético pour se reprendre et revenir finalement dans la partie.

La prestation du Barça s'est améliorée au fil du temps, et Pedri a eu une occasion en or à la septième minute, mais sa frappe a heurté le poteau. Fermin, lui, n'a trouvé l'espace qu'à la 45e minute pour inscrire le but égalisateur d'une superbe frappe du pied gauche.

Ce but a changé le cours du match, et le Barça a abordé la seconde période avec un état d'esprit différent, ce qui est apparu clairement dès le début de celle-ci. Les hommes de Flick ont renversé la tendance, et la dynamique a commencé à pencher en faveur des Blaugrana, qui se sont mis à menacer régulièrement les cages d'Oblak.

L'amélioration du Barça a atteint son apogée à la 66e minute, lorsque Fermin a parachevé la remontada de son équipe en devançant le gardien slovène sur une passe de Lamine.

Le score de 2-1 n'a plus changé jusqu'au coup de sifflet final, ce qui signifie que le Barça a conservé son avance de trois points sur le Real Madrid et a creusé un écart de cinq points sur l'Atlético, qui avait eu l'occasion de prendre l'avantage au score.

Un chiffre effrayant : Flick s'approche des légendes

Avec cette remontada, Hansi Flick a signé son 23e retour gagnant depuis son arrivée au Barça, selon « Mundo Deportivo ». Cette saison à elle seule, Flick a transformé un retard en victoire face au Rayo Vallecano (5-2), au Séville FC (3-1), à Galatasaray (4-1) et à l'Atlético Madrid (2-1).

Et comme l'a souligné le journaliste Oriol Jové de la radio RAC1, l'entraîneur allemand a réalisé cet exploit en seulement 133 matchs, et il est en passe de dépasser les records de Guardiola et de Cruyff dans un temps record.

L'entraîneur de Sankt Peter a renversé le score dans 24 matchs sur les 249 qu'il a dirigés à la tête du Barça, tandis que Cruyff, en tête de ce classement, a signé un retour similaire dans 28 matchs sur les 430 lors desquels il a entraîné les Blaugrana.

Les chiffres disent tout : il ne manque à Flick qu'une seule remontada pour égaler Guardiola, et seulement cinq retours gagnants pour égaler Cruyff, mais il l'a fait en moins de la moitié du nombre de leurs matchs. Non seulement il se rapproche des légendes, mais il menace de pulvériser leurs records dans un temps record.