L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, poursuit le travail avec ses joueurs en vue du quatrième match du Barça en Liga, prévu dimanche prochain face à Valence au stade de Mestalla.

Selon le journal « Mundo Deportivo » catalan, l'attaquant brésilien Gabriel Jesus et le milieu de terrain espagnol Gavi ont terminé les entraînements avec le groupe, lors de la séance qui s'est tenue au stade « Tito Vilanova » de la cité sportive, ce vendredi.

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L'attaquant brésilien, qui a signé mardi dernier son contrat avec le Barça jusqu'en 2029, s'était entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers hier jeudi, mais n'avait pas maintenu le même rythme tout au long de la séance.

Aujourd'hui, en revanche, il a participé pleinement. Jesus sera donc disponible pour disputer son premier match sous le maillot du Barça, si Flick estime qu'il est prêt.

Gavi a lui aussi enfin achevé son premier entraînement complet avec le groupe, après plus d'une semaine d'absence en raison de la forte contusion subie contre Elche, lors du match d'ouverture du Barça cette saison, qui l'avait contraint à quitter le terrain avant la fin de la première mi-temps.

Par ailleurs, Iu Martínez, ailier de l'équipe des juniors « A » âgé de 17 ans, a de nouveau pris part aux entraînements dirigés par Flick.

Il s'agira de la dernière visite du Barça au stade actuel de Mestalla, à moins que les deux équipes ne se retrouvent plus tard en Coupe du Roi, tandis que les Blaugrana attendent la saison prochaine le nouveau stade de Mestalla, une fois les travaux de construction achevés.

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